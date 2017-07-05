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«هنري» تطلب من عبد العال تسجيل رفضها الموازنة الجديدة بمحضر الجلسة

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«هنري» تطلب من عبد العال تسجيل رفضها الموازنة الجديدة بمحضر الجلسة «هنري» تطلب من عبد العال تسجيل رفضها الموازنة الجديدة بمحضر الجلسة

التحرير

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أعلنت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب، عن رفضها للموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨.

وتقدمت هنري، اليوم، الأربعاء، بطلب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النوب، لتسجيل رفضها للموازنة بمحضر الجلسة العامة.

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وأرجعت رفضها للموازنة لعدد من الأسباب تمثلت في غياب العدالة الاجتماعية وعدم إدراج الاعتمادات الكافية لرعاية الفقراء ومحدودي الدخل، وعدم التزام بالاستحقاق الدستوري لاعتمادات التعليم والصحة.

كما رفضت مشروع الموازنة لعدم ضخ استثمارات مالية حكومية كافية لبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، واعتماد الموازنة على نظام الجباية من المواطن من خلال الضرائب ورفع الأسعار، وعدم ضم الصناديق والحسابات الخاصة لموازنة الدولة، وعدم التزام الحكومة بخطة جادة لترشيد الانفاق الحكومي.

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التحرير

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