علماء دين: اعتبار المفقود ميتاً بمرور ثلاثين يوما غير مخالف للشرع 

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، وذلك بجلسته أمس .

وجاءت أبرز التعديلات، اعتبار المفقود ميتًا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

غير أن أعتبار المفقود ميتا خلال ثلاثين يوما من تاريخه فقده وفقا لموافقة البرلمان لا يتفق مع ما استقر عليه الفقه الاسلامي بتحديد مدة اربع سنوات لاعتبار المفقود ميتا وأمام حالة الخلاف بين القانون والفقه .. طرحت "التحرير" تساؤلا حول هل يعد تعديلات قانون الأحوال الشخصية مخالفة للشرع ؟

كبار العلماء : الاساس فى الاجتهاد إعمال العقل

من جهته قال الدكتور محمود مهنى ،عضو هيئة كبار العلماء، أن مسالة اعتبار المفقود ميتا وفقا لمنظور الشرع ، أمر متروك للاجتهاد البشرى ، طالما أن الاجتهاد لا يتعارض مع نصوص القران أو السنة أو قول جمهور العلماء .

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء ل "التحرير"، أن مع تطور وسائل التنكولوجيا ، فضلا عن تقدم وسائل النقل بين البلاد والقارات ، فأن تحديد مدة اعتبار الميت مفقودا خلال ثلاثين يوما أمر لا يخالف الشرع ، وذلك لان الفقهاء حددوا فترة الأربع سنوات بما يتماشى مع الحقبة التاريخية الخاصة بهم ، وأن الاساس فى الاجتهاد هو إعمال عمال العقل.

وألمح إلى أن القاعدة الفقهية تشير إلى أن الضرورات تبيح المحظورات ، فضلا عن أن النصوص القرآنية حثت على إعمال العقل والتفكر والتدبر ، وأنه من غير المقبول أن نترك الغريق على سفينة اربعة سنوات حتى نحكم عليه بالفقد ، كما أن التأخير فى الحكم على المفقودين فى أوقات لا يصب فى مصلحة الأسرة ، حفاظا على حقوقهم .

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كريمة : الشرع حدد أربع سنوات وفقا لعصورهم

فيما أكد الدكتور أحمد كريمة ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ، أن قضية المفقود فى الفقه الاسلامى ، قضية تقديرية اجتهادية تناسب كل عصر ، ففى الفقه التراثى الموروث ، ونتيجة لعدم وجد نص شرعي لجأ الفقهاء إلى عمل اجتهادى بتحديد مدة الفقد بأربعة سنوات .

وأضاف كريمة ل "التحرير" ، أن تحديد الفقهاء لاعتبار المفقود ميتا بأربعة سنوات ، جاء بالقياس بأن لو أنسان ذهب على الأقدام من منتصف الكرة الأرضية للوصول إلى أقصى الشمال فإنه يأخذ عام ، أى لكى يصل الانسان إلى أى اتجاه يستغرق عام ، وبما أن هناك اربع اتجاهات فبالتالى جاء تحديد الفقهاء لمدة الأربع سنوات لاعتبار المفقود ميتا .

ولفت الى أنه مع التقنيات الحديثة وأماكن المغادرات فإنه لا يحتاج الأمر لاعتبار المفقود ميتا لأربع سنوات، ويجوز للجهات المعنية تحديد مدة حتى ولو كانت شهرا لاعتبار المفقود ميتا ، فالأزمنة تتطور ومع ذلك الشريعة اوجبت الاجتهاد وفقا لمعطيات العصر .