فيديو| القوى العاملة: «الشباب قاعد على القهوة بسبب أبناء العاملين»

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قالت نجوى أحمد إبراهيم، مدير إدارة القوى العاملة بالقاهرة، إن تعيين أبناء العاملين غير قانوني، إذ أنه السبب الرئيسي للبطالة الموجودة حاليًا، متابعة "دا اللي جعل الشباب يقعدوا على القهوة عشان معندوش بابا ولا ماما شغالين في الحكومة".

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة أصبحت ملتزمة بتوفير وظائف في القطاع الخاص، مضيفة أن تخوفات المواطنين من العمل بالقطاع الخاص ناجمة عن ثقافة عامة متوارثة، وحلّها سيكون من خلال قانون العمل المنتظَر صدوره.