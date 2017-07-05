فيديو| العرابي: لا بديل عن نجاح الاجتماع الرباعي لوقف السياسات القطرية

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توقع النائب البرلماني، محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان صدور حزمة إجراءات سياسية واقتصادية وإعلامية، ضد دولة قطر، عقب انتهاء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية دول "مصر، السعودية، الإمارات، البحرين"، في القاهرة.

وأوضح، في مداخلة هاتفية لفضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم حرمان قناة الجزيرة القطرية من التواجد على أقمار عرب ونايل سات، ولن تكون هناك مقاربة أو مناورة مع قطر، لافتًا إلى أن تجميد عضوية الأخيرة في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية مطروح، إضافة إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة، رافضًا سياستها الداعمة للإرهاب، حتى ينصاعوا للمطالب العربية.

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وأكد أنه لا بديل عن نجاح الاجتماع، لأن فشله سيعزز الموقف القطري في المنطقة، وسيزيد من تواجد قوات عسكرية إيرانية وتركيا، مما يخلق عدم توازن في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أكثر المناطق حساسية في العالم.