حكم قضائي يفتح باب التعيين لـ 2600 شاب في وزارة الكهرباء

التحرير

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"تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن" هكذا يمكن وصف الوضع داخل وزارة الكهرباء بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنوب القاهرة أمس بتمكين عدد من الشباب من التعيين، بعدما كان قد صدر لهم قرار بالتعيين في عام 2013 الماضي، واجتازوا الكشف الطبي، إلا أنهم لم يتم تعيينهم وقتها بقرار من وزير الكهرباء الأسبق المهندس أحمد إمام بوقف تعيينهم، وهو ما صار على نهجه الوزير الحالي الدكتور محمد شاكر.

ولكن الأمر الذي يزيد الموقف تعقيداً كان بإعلان وزير الكهرباء منذ أيام أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن احتمالية لجوء الوزارة إلى لإحدى "الجهات السيادية" لقراءة العدادات لحاجاتها نحو 10 آلاف قاريء عداد ومحصل، حيث أن الوزارة لديها ما يقرب من 10 آلاف فقط وهو ما يسبب عجز واضح في العمل.

حيث أوضح احد الشباب الصادر لهم الحكم القضائي، أنعدد العمال الموقوفيين عن التعيين منذ عام 2013 ، قرابة الـ 2600 شاب، متسائلًا:” لماذا لا تعين الوزارة 2600 واحد من الشباب؟ في ظل وجود عجز 10 الاف عجز في الكشافيين والمحصليين، بدلاً من التعاقد مع جهات سيادية "، بينما يوجد عدد من الشباب الذين تتضرروا وتركوا أشغالهم من أجل التعيين في الكهرباء بعد إجراء الكشف الطبي.

كما كشف أ.خ أحد الشباب الصادر لهم حكم لـ"التحرير"، اليوم الأربعاء، عن أن عدد من هؤلاء الشباب، بعد التعنت وعدم وجود أي إجابة لطلباتهم وتعيينهم، سواء من الوزير أو الحكومة، توجهوا نحو القضاء، وتم رفع أكثر من قضية من قبل مجموعات من المتضررين من قرار وقف التعيين.

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"التحرير"، تواصلت مع المحامي محمد موسى المسؤول عن رفع قضايا للمتضررين، والذي قال إنه رفع دعاوي قضائية لثلاثة مجموعات من الشباب، لافتًا إلى أن أحد هذه المجموعات والمكونة من 15 فرد، حصلوا على حكم قضائي في شهر ديسمبر الماضي، وتم الاستئناف على الحكم من قبل هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الحكومة، منوهًا بأن جلسة الاستئناف كانت أمس الأربعاء، والصيغة النهائية للحكم ستصدر مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف موسى لـ"التحرير"، أن الحكم نافذ، وفي حالة عدم تنفيذه سيتم تحرير جنحة مباشرةً، وعلى إثرها سيتعرض الممتنع عن تنفيذ الحكم للحبس مدة لا تقل عن عام، وفي مقدمتهم وزير الكهرباء، وذلك في حالة عدم رده على قرار تنفيذ حكم المحكمة بعد 10 أيام من تاريخ تسلمه للحكم.

وفيما يخص القضيتين الأخرتين، فأكد المحامي أن أحداهم ستنظر يوم 30 يوليو المقبل، وتم رفعها لـ 22 فرد، وهي تسير في التدرجات القضائية المتتالية، حيث عادت من " الخبراء" للمحكمة مرة أخرى، وأكد تقرير الخبراء أحقية الشباب في التعيين، بينما القضية الأخرى تخص 9 شباب وستبدأ مراحل التقاضي بها مطلع سبتمبر المقبل.