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بعد انتهاء المهلة.. السيسي يبحث "الأزمة القطرية" مع ترامب

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مصراوي Masrawy

بعد انتهاء المهلة.. يبحث "الأزمة القطرية" مع

05:27 م الأربعاء 05 يوليو 2017

السيسي و ترامب

القاهرة - مصراوي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله التأكيد على قوة وتميز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وبحث سبل تطويرها في جميع المجالات.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اليوم، أنه تم خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والموقف المصري الخليجي إزاء قطر، حيث تم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر للإرهابي.

وأكد ترامب دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، حسب البيان.

وأضاف البيان: "توافقت رؤى الرئيسين حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بأهمية التوصل لتسويات سياسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويصون مقدراتها".

واجتمع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر في القاهرة اليوم، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للاستجابة للمطالب العربية.

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مصراوي Masrawy

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