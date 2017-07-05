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الصحة: وفاة سيدة بالمنيا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

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مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة سيدة بالمنيا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

05:14 م الأربعاء 05 يوليه 2017

الصحة: وفاة سيدة بالمنيا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة أول حالة نتيجة الإجهاد الحراري لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما وذلك بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة الإجهاد الحراري وارتفاع نسبة السكر بالدم بمستشفى حميات المنيا.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحالة تم استقبالها أمس بمستشفى حميات المنيا في حالة صحية متأخرة مصاحبة بتشنجات وغيبوبة وارتفاع بدرجة الحرارة نتيجة التعرض لأشعة الشمس المباشر لفترات طويلة ، وتم اتخاذ الإجرءات الطبية اللازمة من قبل الأطباء المعالجين ولم تستجب المريضة للعلاج وتوفيت صباح اليوم.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة في عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة، ووضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية، وارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية، مع الإكثار من شرب الماء ، وتناول وجبات طعام صحية والإكثار من الخضروات والفواكه ، بالإضافة إلى التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة ، ويمكن للمريض العلاج بالمنزل مع إلتزام التعليمات وتحت الإشراف الطبي مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال زيادة الأعراض .

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