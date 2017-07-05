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مدرب أهلى طرابلس: جئنا للقاهرة من أجل الفوز

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مدرب أهلى طرابلس: جئنا للقاهرة من أجل الفوز مدرب أهلى طرابلس: جئنا للقاهرة من أجل الفوز

التحرير

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أكد محمد إبراهيم المدرب العام لفريق أهلي طرابلس، أن فرصة فريقة كبيرة فى التأهل لدورالـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يكفي التعادل مع في لقاء الأحد المقبل.

وأضاف المدرب العام للفريق الليبي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»:" لم نأتي من أجل التعادل فالفوز سيحسم الأمور بالنسبة لنا، فنحن لا نجيد الدفاع حيث أحرزنا 9 أهداف بالبطولة وهو مؤشر يؤكد قوتنا الهجومية".

وواصل: "الزمالك يمتلك لاعبين علي أعلي مستوي ورغم الكبوات التي يمر بها الفريق الأبيض فيجب أن لا ننسي أنه يمتلك لاعبين لديهم القدرة علي أستغلال أنصاف الفرص"

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واختتم:" نعلم جيدًا أهمية المباراة لنادي الزمالك وضغط الجماهير علي الفريق الأبيض، وهو ما سنحاول استغلاله".

ويلتقي الزمالك مع فريق أهلي طرابلس في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب.

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التحرير

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