رئيس جمعية القلب: مسلسلات رمضان روجت للسجائر.. وهذه نسبة الأطفال المدخنين

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قال الدكتور سامح شاهين رئيس جمعية القلب المصرية، إنه لأول مرة تروج المسلسلات الرمضانية لأنواع السجائر بشكل علني وصريح، موضحا أن الدراسات تشير إلى أن 48 % من الذكور البالغين الرجال يدخنون، وأن 15 % من الأطفال يدخنون طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه التحالف المصري ضد التدخين، الأربعاء بعنوان "معا لحماية صحة أولادنا" بتعاون 5 جمعيات هي جمعية القلب المصرية، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ومؤسسة صحة مصر، ونوادي الروتارى، والاتحاد الفيدرالي الدولي لطلاب طب، وبمشاركة صندوق مكافحة الإدمان والهلال الأحمر المصري، وجهاز حماية المستهلك والمجلس القومي للمرأة.

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات أبرزها التعاون المنظم مع الجهات الفاعلة في القضية ومنها وزارة الصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وجهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى للإعلام، كذلك رصد انتهاكات وألاعيب شركات التبغ والإبلاغ عنها والتحرك القانوني والإعلامي ضدها.

كما أوصى المؤتمر بضرورة السعي لتفعيل وثيقة صناع الدراما التي أصدرتها وزارة التضامن عام 2015 بالإضافة إلى التعاون بالرصد والإبلاغ والتحرك القانوني في عدم عرض المحلات لمنتجات التبغ ومنع الإعلان عنها داخل أماكن البيع، و خلص كذلك إلى مقابلة وزير الصحة لمطالبته بتطبيق القوانين المختلفة الخاصة بمنع التدخين في الأماكن المختلفة ومنع الإعلان أو الترويج له، والمطالبة بتفعيل دور اللجنة العليا لمكافحة التدخين التي أصدرت بقانون 154 لسنة 2007 ولم تفعل حتى الآن إلا في اجتماع واحد.

ودعا المؤتمر إلى إلغاء القيمة المالية للإعلانات الخاصة بالتوعية عن أضرار التدخين في الفضائيات والوسائل المسموعة والمرئية، والتحرك مع مجلس النواب نحو استصدار قانون شامل ضد التدخين، وتنظيم حملة قومية لتوعية أطفال المدارس بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.