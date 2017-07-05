أخبار عاجلة

متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

رئيس جمعية القلب: مسلسلات رمضان روجت للسجائر.. وهذه نسبة الأطفال المدخنين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جمعية القلب: مسلسلات رمضان روجت للسجائر.. وهذه نسبة الأطفال المدخنين

04:44 م الأربعاء 05 يوليو 2017

رئيس جمعية القلب: مسلسلات رمضان روجت للسجائر.. وهذه نسبة الأطفال المدخنين

سجائر

أ ش أ:

قال الدكتور سامح شاهين رئيس جمعية القلب المصرية، إنه لأول مرة تروج المسلسلات الرمضانية لأنواع السجائر بشكل علني وصريح، موضحا أن الدراسات تشير إلى أن 48 % من الذكور البالغين الرجال يدخنون، وأن 15 % من الأطفال يدخنون طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه التحالف المصري ضد التدخين، الأربعاء بعنوان "معا لحماية صحة أولادنا" بتعاون 5 جمعيات هي جمعية القلب المصرية، ومؤسسة للصحة والتنمية المستدامة، ومؤسسة صحة مصر، ونوادي الروتارى، والاتحاد الفيدرالي الدولي لطلاب طب، وبمشاركة صندوق مكافحة الإدمان والهلال الأحمر المصري، وجهاز حماية المستهلك والمجلس القومي للمرأة.

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات أبرزها التعاون المنظم مع الجهات الفاعلة في القضية ومنها وزارة الصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وجهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى للإعلام، كذلك رصد انتهاكات وألاعيب شركات التبغ والإبلاغ عنها والتحرك القانوني والإعلامي ضدها.

كما أوصى المؤتمر بضرورة السعي لتفعيل وثيقة صناع الدراما التي أصدرتها وزارة التضامن عام 2015 بالإضافة إلى التعاون بالرصد والإبلاغ والتحرك القانوني في عدم عرض المحلات لمنتجات التبغ ومنع الإعلان عنها داخل أماكن البيع، و خلص كذلك إلى مقابلة وزير الصحة لمطالبته بتطبيق القوانين المختلفة الخاصة بمنع التدخين في الأماكن المختلفة ومنع الإعلان أو الترويج له، والمطالبة بتفعيل دور اللجنة العليا لمكافحة التدخين التي أصدرت بقانون 154 لسنة 2007 ولم تفعل حتى الآن إلا في اجتماع واحد.

ودعا المؤتمر إلى إلغاء القيمة المالية للإعلانات الخاصة بالتوعية عن أضرار التدخين في الفضائيات والوسائل المسموعة والمرئية، والتحرك مع مجلس النواب نحو استصدار قانون شامل ضد التدخين، وتنظيم حملة قومية لتوعية أطفال المدارس بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لماذا لا يدق قلبك بانتظام؟ وكيف تعالجه؟

    لماذا لا يدق قلبك بانتظام؟ وكيف تعالجه؟

    هو وهي
  • عدم انتظام ضربات القلب .. متى يستدعي استشارة الطبيب؟

    عدم انتظام ضربات القلب .. متى يستدعي استشارة الطبيب؟

    هو وهي
  • قلة النوم قد تسبب الوفاة.. والسبب

    قلة النوم قد تسبب الوفاة.. والسبب

    هو وهي
  • لا تخشى زيادة الوزن.. تناول الشوكولاته يقيك من عارض صحي خطير

    لا تخشى زيادة الوزن.. تناول الشوكولاته يقيك من عارض صحي خطير

    هو وهي

إعلان

684be6853d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري