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بالصور.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير طريق وادي القمر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير طريق وادي القمر

04:40 م الأربعاء 05 يوليو 2017

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الإسكندرية - محمد عامر:

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ اﻹسكندرية، اللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة، بالمتابعة المستمرة وتفقد الموقف الحالي لطريق السد العالي، وتطوير طريق مثلث الشركات بوادي القمر، للتعرف على ما أنجز من المشروع والمعوقات التي تواجهه لحلها بأسرع وقت ممكن.

وأكد سلطان أن تطوير طريق وادي القمر، يأتي في إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بها، والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية، وتسهيل حركة النقل والمواصلات على الطرق السريعة غرب الإسكندرية، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين في منطقة العجمي والساحل الشمالي.

من جانبه، شدد اللواء أحمد متولي، سكرتير عام المحافظة على القائمين بتنفيذ المشروع بتكثيف العمل في الطريق، لسرعة الانتهاء منه، والالتزام ببرنامج زمني محدد، مؤكدًا أنه سيتابع أعمال الانتهاء وما يجري إنجازه بصفة مستمرة، كما استمع إلى المشاكل التي تواجه عملية التنفيذ، مشددًا على تذليل كافة العقبات التي تعوق عملية التنفيذ، وتكثيف الرقابة المرورية على سيارات النقل الثقيلة منعًا لإعاقتها المرور أو حدوث أي تكدس مروري بالمنطقة.

وعلى الصعيد ذاته، اكد السكرتير العام على ضرورة أن تكون أعمال الرصف على أعلى مستوى وطبقًا للمواصفات القياسية العالمية بحيث تتفق مع الحمولات الثقيلة لسيارات البترول وسيارات النقل الثقيلة .

يشار إلى أن مشروع التطوير يخدم منطقة وادي القمر ومثلث الشركات، ويبلغ طوله 2100 م، بواقع 4 حارات، وينفذ على ثلاث مراحل، ويهدف إلى سهولة المرور لدخول وخروج السيارات من وادي القمر إلي الطريق الصحراوي والعكس.

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