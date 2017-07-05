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زوجة المقدم تامر لطفي: هذا ما أوصاني به قبل "استشهاده بساعات"

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مصراوي Masrawy

زوجة المقدم تامر لطفي: هذا ما أوصاني به قبل "استشهاده بساعات"

03:14 م الأربعاء 05 يوليو 2017

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الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

"كان راجع إجازة النهاردة.. لكن أمر الله وقضاؤه نفذ ".. كلمات بصوت اعتلاه الحزن خرجت من زوجة المقدم تامر لطفي، الذي استشهد أمس الثلاثاء، خلال تأدية واجبه الوطني، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للأمن المركزي بمدينة العريش، بشمال سيناء، أسفرت عن استشهاد 3 وإصابة 10 من رجال الأمن.

السيدة "نجوى إبراهيم" زوجة شهيد الواجب، روت في تصريح لها عقب تشييع جثمانه ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد سيدي جابر الشيخ بالإسكندرية، جانبًا من آخر مكالمة هاتفية جمعتهما قبل ساعات من استشهاده قائلة: "صلى الفجر قبل استشهاده واتصل بيا كان بيطمن على الأولاد.. وكان دايما بيطمني عليه علشان منقلقش.. وأوصاني وأولاده على البلد قبل الحادث".

وتابعت: "هو الآن في منزلة أفضل وفي مكان أحسن.. وبدل ما يقضى الإجازة معانا هيقضيها مع زملائه شهداء الوطن، وأنا وولاده فخورين بيه لأنه كان دائما يوصيني على بلده، وإنه بيأدي واجبه علشان ". واختتمت حديثها باحتسابه عند الله شهيدًا.

كان أهالي الإسكندرية، شيعوا، اليوم، جثمان المقدم تامر محمد لطفي شاهين، الذي استُشهد، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للأمن المركزي بمدينة العريش، بشمال سيناء، وأسفرت عن استشهاد 3 وإصابة 10 من رجال الأمن.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، استشهاد ضابط ومجندَين، وإصابة 10 آخرين، في تفجير مدرعة أمن مركزي على الطريق الدائري، بمدينة العريش، بعبوة ناسفة فجّرها مسلحون متشددون عن بُعد.

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