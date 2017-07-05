وزير التعليم: 28 مدرسة على الطراز الياباني تدخل الخدمة بداية العام الدراسي

كتبت- ياسمين محمد:

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هيرويوكى يوشى وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بدولة اليابان والوفد المرافق له، في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين فى مجال تطوير التعليم.

أكد شوقي، وفقًا لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته ببناء عدد 45 مدرسة على الطراز الياباني، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ضيق الوقت إلا أن العمل يجرى بصورة جيدة لدخول عدد 28 مدرسة فى بداية العام الدراسى 2018 الخدمة التعليمية.

ولفت الوزير إلى أن هناك إقبال كبير للالتحاق بهذه المدارس، حيث إنها من أهم التجارب التى بدأت الوزارة فى تطبيقها على المدارس المصرية للارتقاء بمنظومة التعليم من أجل بناء شخصية الأطفال، وتنمية الشعور بالجماعة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاجتماعية والعاطفية والجوانب الأكاديمية، والانتقال بالتعليم إلى مستوى أعلى، لافتًا إلى أنها تعتبر التجربة الأولى لهذا العام، وفى حال نجاحها سوف يتم تعميمها على جميع الأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائى.

وأشار شوقي إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق التكنولوجيا الحديثة ودمجها في العملية التعليمية، وتدريب المعلمين المصريين عليها، مشيرًا إلى إدخال بنك المعرفة باعتباره اكبر مكتبة رقمية معرفية في العالم في المناهج التعليمية.

وفى نهاية اللقاء دعا الوزير الياباني، شوقي لزيارة اليابان، مشدًدا على ضرورة توطيد العلاقة بين البلدين، ودعم الشراكة بينهما فى مجال التعليم، وضرورة الالتزام والاستمرار فى هذه الشراكة، مشيرًا إلى أن دولة اليابان على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لتطوير منظومة التعليم، وفق الأولويات التى تحددها القيادة السياسية.