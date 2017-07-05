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رئيس الثانوية العامة يتفقد كنترول أسيوط لمتابعة أعمال تصحيح الامتحانات

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مصراوي Masrawy

رئيس الثانوية العامة يتفقد كنترول أسيوط لمتابعة أعمال تصحيح الامتحانات

04:46 م الأربعاء 05 يوليو 2017

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وزير التعليم: 28 مدرسة على الطراز الياباني تدخل الخدمة بداية العام الدراسي

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وزير التعليم: 28 مدرسة على الطراز الياباني تدخل الخدمة بداية العام

كتبت- ياسمين محمد:

أجرى الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية لمحافظة أسيوط، رافقه خلالها خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، لمتابعة وتفقد سير أعمال التقدير ورصد الدرجات بقطاعي أسيوط (أ)، وأسيوط (ب)، في إطار الاستعدادات النهائية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لإعلان نتائج امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017.

ووجه حجازي خلال الزيارة بضرورة توخي الدقة اللازمة في عملية رصد الدرجات والمراجعات النهائية وعدم ترك أية جزيئة دون تقدير بكراسات الامتحان، وأن تتم أعمال التقدير والرصد وفقًا للمعدلات المخطط لها وشدد على الالتزام بقواعد المراجعة النهائية لتحقيق مصلحة الطلاب، وضمان أن يمنح كل طالب وطالبة الدرجات التي يستحقها دون زيادة أو نقصان.

وعرض رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع أسيوط (ب)، خلال الزيارة بعرض تقرير تفصيلي بنتائج عمل لجان تقدير الدرجات باللجنتين رقم 1931 بمدرسة البداري التجارية المشتركة بمحافظة أسيوط، و 1959 بلجنة عبد الحميد رضوان الثانوية المشتركة بدار السلام وسوهاج، في مواد: الكيمياء، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، الرياضيات، الإحصاء، التربية الوطنية، والجيولوجيا والعلوم البيئية، التي أداها الطلاب في الدور الأول من الامتحانات، وانتهى التقرير إلى عدم وجود تطابق في إجابات الطلاب باللجنتين المشار إليهما، وهو ما يشير إلى أن ما حدث خلال تلك الامتحانات لا يعدو كونه مجرد محاولات غش فردي تم ضبطها وإحباطها عن طريق غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة.

وذكر أن امتحانات الدور الأول كانت قد شهدت تغييرًا لرئيس لجنة سير الامتحان باللجنتين سالفتي البيان لعدم اداء الأعمال المنوطة بهما على الوجه المطلوب وكذا عدم إحكام الرقابة والسيطرة بكلٍ منهما وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتغييرهما خلال فترة انعقاد الامتحانات لضبط العملية الامتحانية بهما، وكان حجازي قد وجه حينئذٍ بتقدير درجات كراسات الامتحان لطلاب اللجنتين المذكورتين في لجان تقدير خاصة لحدوث أعمال شغب.

وشدد حجازي على سرعة الانتهاء من حالات الشئون القانونية حرصًا على عدم تأخير إعلان النتيجة، وتفقد رئيس عام الامتحان سير العمل بالأقسام المسئولة عن النتيجة بحجرات الحاسب الآلي، والمحافظ والرصد، والحجرات السرية، واطمأن على توافر الإجراءات الأمنية الخاصة بها.

ومن جانبه نبه خالد عبد الحكم مشددًا على عدم الإفصاح عن أية نتائج قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وكذا ضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية وخاصة فيما يتعلق بعدم حمل هواتف محمولة داخل مقار لجان النظام والمراقبة حفاظًا على سرية أعمال التقدير ورصد الدرجات، ووجه إلى ضرورة الالتزام بقواعد المراجعة النهائية.

وأشاد حجازي بالجهود المبذولة، مطالبًا الأعضاء ببذل المزيد من الجهد والعمل كفريق واحد من أجل إنجاح العملية الامتحانية والخروج بها بشكل آمن ومنضبط هذا العام.

جدير بالذكر أن إعلان نتائج امتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، سيتم عقب انتهاء لجان النظام والمراقبة من أعمال تقدير ورصد الدرجات وبعد اعتمادها من وزير التعليم، خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.

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