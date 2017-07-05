أخبار عاجلة

متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. رونالدينيو يزور الأهرامات على هامش زيارته لمصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. رونالدينيو يزور الأهرامات على هامش زيارته لمصر

04:12 م الأربعاء 05 يوليو 2017

  • عرض 13 صورة

    e197a25cc5.jpg

  • عرض 13 صورة

    56841177af.jpg

  • عرض 13 صورة

    0afb4ef78d.jpg

  • عرض 13 صورة

    66390f283b.jpg

  • عرض 13 صورة

    53f269b5f2.jpg

  • عرض 13 صورة

    fc4cd2f023.jpg

  • عرض 13 صورة

    efc0ad8d2b.jpg

  • عرض 13 صورة

    b069fde67b.jpg

  • عرض 13 صورة

    7c6fbfff14.jpg

  • عرض 13 صورة

    72cf832b1d.jpg

  • عرض 13 صورة

    13b198be8f.jpg

  • عرض 13 صورة

    3e6dfc8d91.jpg

  • عرض 13 صورة

    42e989d638.jpg

إعادة الألبوم

وزير التعليم: 28 مدرسة على الطراز الياباني تدخل الخدمة بداية العام الدراسي

الألبوم التالى

وزير التعليم: 28 مدرسة على الطراز الياباني تدخل الخدمة بداية العام

كتبت-نسمة فرج:

زار نجم كرة القدم العالمي رونالدينيو، منطقة آثار الأهرامات، اليوم الأربعاء، وذلك على هامش زيارته لمصر، لتدشين مؤسسته الإنسانية العالمية Ronaldinho foundation.

وقال أشرف محي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، إن النجم العالمي قام بزيارة الهرم الأكبر وأبو الهول والتقط صورًا تذكارية.

وأضاف مدير منطقة آثار الهرم في تصريحات خاصة لمصراوي- اليوم الأربعاء، أن زيارة رونالدينيو هي خاصة ورافقه في الزيارة مرشد سياحي تابع لشركة خاصة.

واستعانت الشركة المستضيفة للنجم البرازيلي رونالدينيو، بعشرة أفراد من شركة فالكون لتأمين زيارته لمنطقة آثار الهرم.

وشهدت المنطقة، صباح اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية استعدادا لزيارة رونالدينيو.

وكان النجم الشهير قد زار القاهرة في المرة الأولى عام 1997 ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب والاحتفال مع النادي الأهلي بالمئوية على أرض استاد القاهرة وبمرور 109 أعوام على إنشاء نادى القرن، وفي عام 2007 زار للمرة الثانية برفقة نادى برشلونة لمشاركة النادي الأهلي في الاحتفال بالمئوية في مباراة ودية جمعت الطرفين على ملعب استاد القاهرة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أوراق البردي المصرية من أكثر 10 بضائع سياحية تلقى رواجا لدى الصينيين

    أوراق البردي المصرية من أكثر 10 بضائع سياحية تلقى رواجا لدى الصينيين

    أخبار
  • المناطق الأثرية تستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر

    المناطق الأثرية تستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر

    أخبار
  • تفاصيل زيارة أسرة

    تفاصيل زيارة أسرة "كريستيانو" الأهرامات: "حققنا حلمنا"

    أخبار
  • الصور.. أسرة كريستيانو رونالدو تزور الأهرامات

    الصور.. أسرة كريستيانو رونالدو تزور الأهرامات

    أخبار

إعلان

d0dbd86346.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري