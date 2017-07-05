أسامواه جيان ينضم للدوري التركي

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ذكرت عدة تقارير صحفية عالمية أن النجم الغاني أسامواه جيان، قد انضم رسميا لصفوف فريق قيصري سبور التركي، لمدة موسمين، قادما من أهلي دبي الإماراتي.

وذكر الموقع الرسمي للنادي التركي أن المفاوضات مع جيان، انتهت بتوقيع المهاجم صاحب الـ31 عاما بنجاح، حيث أتمم النجم الغاني الاتفاق على الانتقال إلى قيصري سبور، بعدما لعب الموسم المنصرم معارا لصفوف أهلي دبي من شنجهاي الصيني.

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جدير بالذكر أن أسامواه جيان الهداف التاريخي لمنتخب غانا قد أحرز 8 أهداف لأهلي دبي في 21 مباراة لعبها الموسم الماضي.