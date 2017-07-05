10 مشاهير علقوا على فيديو «غادة» الفاضح.. أحدهم تعاطف.. وأخرى «شمتت»

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شغلت الفنانة الشهيرة "غادة عبد الرازق" أذهان الكثيرين في الفترة الأخيرة، بعد نشرها قبل أيام قليلة مقطع فيديو "لايف" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وبينما كانت تجيب عن أسئلة الجماهير ظهر جزء حساس من جسدها، اعتبره الكثيرون فعلًا غير لائق وخادشا للحياء، ورغم أنها صرحت في وقت سابق بأن الفيديو مفبرك؛ فإنها عادت في تلك التصريحات مرة أخرى، موضحة أن الفيديو حقيقي، ولكنها لم تكن متعمدة فعل ذلك ولم تنتبه لمظهرها. وقالت في فيديو آخر بثته عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "مش هاقول إنها أزمة، هو امتحان من ربنا، أنا طالعة للناس النهارده أقولهم إني أنا غلطت فعلا وأنا آسفة جدا، آسفة لجمهوري وآسفة للناس وآسفة لبلدي وآسفة لفني".

وتابعت: "وحياة أولادي إني عمري في حياتى ما قصدت إني أقلل من نفسي أو أعمل حاجة غلط، أنا ماكنتش سكرانة"، مضيفة: "أنا بقالي 26 سنة باحترم نفسي واسمي وبلدي وكل حاجة حواليا، عمري في حياتي ما غلطت، وأنا مش ملاك، أنا يومها غلطت في إني كنت طول اليوم تعبانة وطول اليوم من الساعة واحدة الضهر في الجزيرة ورجعت أخدت الأدوية بتاعتي النفسية ومعروف أنها بتعمل حالة هذيان شوية".

وكما شغلت الفنانة "غادة عبد الرازق" مواقع التواصل الاجتماعي وروادها؛ فإنها أثارت أيضًا جدلًا بين الفنانين والمشاهير الذين انقسموا بين مؤيدين ومعارضين وآخرين ساخرين، ونستعرض فيما يلي مجموعة من تعليقات المشاهير على أزمة الفنانة الشهيرة..

1- مي كساب

تعاطفت الفنانة "مي كساب" مع زميلتها، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، بنشر صورة لغادة عبد الرازق مع ابنتها روتانا، وعلّقت عليها: "أنا عمري في حياتي ما باقول غير الحق أبويا رباني على كده ودي شهادة حق وواجب عليا لازم أعمله، أنا بقالي ١٧ سنة باشتغل في المهنة دي مثلت تقريبا مع كل الوسط الفني، #غادة_عبدالرازق من أجدع وأنضف الشخصيات اللي ممكن تشتغل معاها، ست جدعة وأم حنينة جدا لبنتها المحترمة روتانا قزاز".

وتابعت: "أنا اشتغلت معاها فيلم طول الوقت كانت حنينة وجدعة معايا ومع غيري بتحب شغلها بتحترم الصغير والكبير، وفوق كل ده طبعا دي موهبة عظيمة وكبيرة، أستاذة وأنا شاهدة أنها مش بتعرف تنام غير لما تاخد دواء فعلا، وناس كتير عارفة تأثير الدواء المهدئ ده إيه".

وأضافت مي: "اعتذارك حاجة كبيرة ومحترمة منك، ودموعك غالية جدا، ما تضايقيش نفسك ربنا غفور رحيم وهو أرحم من البشر بكتير وكل إنسان بيفهم ويرى بعينه هو، وأنا عن نفسي صدقتك وفخورة بيكي، ربنا يخليكي لبنتك وأحفادك وكل اللي بيحبوكي".

وهاجمت "مي" منتقدي غادة عبد الرازق، قائلة: "أنا مش عارفة ليه نوصل إنسان إنه يبكي بالشكل ده قدام ناس كتير ويبان مكسور كده من الفضيحة، إحنا للأسف بننصب المحاكم لغلطات الناس وننسى نفسنا، بل بالعكس بنعصم نفسنا من الخطأ بغض النظر عن رأيك فيها، بغض النظر عن رأيي في اللي حصل ومن غير ما نحاسب ونحرم ونكفر، دي ممثلة قعدت سنين كتير تقدم أعمالا حلوة وناس كتير حبتها (حتى لو انت مش منهم)، آه ممكن نعترض على الغلط بس مش بغلط أكبر، ممكن ننصح بس مش في العلن، خلينا ناخد الآيه كاملة، مش ناخد نص الكلام بس".

2- سما المصري

موقف غريب تمامًا اتخذته الفنانة سما المصري بالسخرية من زميلتها في الوسط الفني، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة لها وعلّقت عليها: "إشمعنى غادة عبد الرازق تطلع لايف، ما أنا كمان أهو طلعت ع اللايف بتاع برنامج الـLoopslive وكنت زي القمر.. شفتوا بصة العين عاملة إزاي؟ عينين ولا عينين زرقاء اليمامة.. إحنا جامدين برضه.. بالذمة مش قمر؟ تحسوا إن عنيا الاتنين شمال.. مزة مزة ولا فيش لايف أحسن من لايف يا دودو"، وتابعت: "هتنبهروا صدقوني.. ههههه.. لا وبيشتموا عليا بعد كده ويقولوا باعمل حاجات أوفر.. دا أنا ملاك يا ناس.. اللي عنده معزة يربطها.. خلاص".

3- خيري رمضان

بعد انتشار فيديو "غادة عبد الرازق" الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الإعلامي "خيري رمضان" على جمهوره من خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، ودافع عنها قائلًا: "المصريون للأسف كان عندهم نهم على السوشيال ميديا ياكلوا في جسم الست العريانة"، وأضاف: "هاتبقى مبسوط إنك هتكت سترها.. إنت راضي عن نفسك وانت بتتفرج على جسم غادة عبد الرازق.. إحنا بقينا وحشين أوي وبقينا بنحب الجرسة"، وأضاف: "ياللي روجتوا للرذيلة محرومين أوي من الرضاعة؟".

4- يوسف الحسيني

دافع الإعلامي "يوسف الحسيني" من خلال برنامجه "بتوقيت القاهرة" عبر فضائية "أون لايف"، عن الفيديو الفاضح للفنانة "غادة عبد الرازق"، قائلًا: "بتتفرجوا ليه؟.. أنا شوفت منه 30 ثانية بس وماكملتش"، وأضاف: "الناس بتتشفى في إذلال إنسان آخر ومشاهدة تلك المذلة كي لا يشعروا أنهم الأذلاء الوحيدون.. والناس دي عندهم أشياء تذلهم مثل الأسعار أو زوجاتهم".



5- يارا نعوم

وعلقت "يارا نعوم" على تداول الكثيرين للفيديو الفاضح عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، قائلة: "البقاء لله في ستر الأعراض، من منكم بلا خطيئة، الدنيا دوارة، اللي هايستركم بس هو عدم شهرتكم".

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6- هيفاء حسين

تعاطفت الفنانة البحرينية "هيفاء حسين" مع "غادة عبد الرازق" في محنتها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "يا بعد قلبي يا غادة.. رغم إني ما أحب أتدخل في خصوصيات الغير لكن كلنا عارفين الحقيقة وإن هالشيء صار بدون قصد، وكلنا معرضون لأي شي في هالزمن، هذي الأجهزة والبرامج خطيرة ولازم التعامل معاها يكون دقيقا والخطأ فيه ممكن يبهدلنا.. دموعك غالية يا أختي.. صحيح ما أعرفك شخصيا لكن أعرف إنك نجمة كبيرة وزميلة وممكن ألتقيك في يوم من الأيام.. لا تزعلين نفسك وراح تظلين نجمة رغم اللي صار وكل شي يصير في هالدنيا له وقت يُنسى وينتهي.. عموما قدامك أعمال ولازم تستعدين لها بنفسية ومعنويات عالية.. انسي اللي صار وكل جمهورك ومحبيك معاك وأنا أولهم".

7- دينا

في تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية، دافعت الراقصة الشهيرة "دينا" عن الفيديو الفاضح لغادة عبد الرازق، وقالت: "غادة لو كانت واخدة بالها ماكانتش عملت كده مطلقًا".

8- بيومي فؤاد

عن قصد أو دون قصد، أهان الفنان "بيومي فؤاد" زميلته في الوسط الفني بعد انتشار الفيديو الفاضح، حيث تزامن انتشاره مع تعادل النادي الأهلي مع نادي "زاناكو الزامبي" بدون أهداف، في مباراة جمعت الفريقين يوم السبت الماضي على ملعب استاد هيروز الوطني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، سخر "بيومي فؤاد" من الأهلي وغادة عبد الرازق معًا، قائلًا: "هي اللعيبة كانت سهرانة بتتفرج على غادة عبد الرازق إمبارح؟"، في إشارة منه إلى تدني مستوى اللاعبين وإهانة واضحة للفنانة الشهيرة.

9- وليد فواز

استياء شديد انتاب الفنان "وليد فواز" عقب انتشار الفيديو الفاضح للفنانة "غادة عبد الرازق"، بسبب الجدل الواسع المثار حوله، خرج "فواز" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "فيديو غادة عبد الرازق كان فرصة عظيمة للجلد الجماعي.. من أول غادة اللي حطت نفسها تطوعا في مفرمة السوشيال ميديا، وكان ممكن تكمل نوم عادي من غير الفيديو ده.. لحد اللي اتريق عليها واللي عمل نفسه محمد صبحى الأخلاقي وزايد على اللي بيتريق عليها.. لحد اللي صدق إن غادة قدمت تضحية علشان المخابرات قالتلها مصر محتاجة الدوندو، لحد اللي عمم الحالة واللي حلل الحالة واللي رصد الحالة كدليل على أن العباءة اللي سقطت عن غادة هي رمز لعزة الوطن وأن الدوندو رمز للكفاية الاقتصادية.. لحد اللي بيدور على الفيديو في صمت من ساعة ما سمع عنه، لو اسمك مكتوب إلسع اللي جنبك قلم علشان اسمه هو كمان مكتوب".

10- وائل رياض

كان لنجم الأهلي ولاعب منتخب مصر السابق "وائل رياض" موقفًا إيجابيا في واقعة "غادة عبد الرازق"، حيث دعا الجميع عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" إلى عدم مشاهدة الفيديو قائلًا: "بلاش تعمل شير لصور وفيديو غادة عبد الرازق، خلي الفيديو يقف عندك وامسحه بلاش تاخد سيئات غيرك، وافتكر إن ربنا ستّار وربنا يهدي الجميع".