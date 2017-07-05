إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر لإصلاح فواصل معدنية لمدة شهر

كتب - محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبري أكتوبر، أمام القادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان رمسيس، ما يستلزم إغلاق الكوبري جزئيا لمدة شهر كاملًا، لحين انتهاء مدة الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية.

من جانبه، أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة لمرور القاهرة، أن تلك الأعمال ستبدأ كل أسبوع على مدار شهرا كاملًا من الساعة 12 ليلا الخميس، وتنتهي الساعة 6 صباح الأحد، و ستبدأ الأعمال من غدًا الخميس 6/7/2017 و تنتهى 4/8/2017 وسيتم إجراء غلق جزئي للطريق مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات ووضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادي منطقة الأعمال.

وأشار المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن تلك الأعمال ستكون نهارًا وليلا لحين انتهاء المدة المحددة، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة، ومخاريط، وطواحين ضوئية، وفواصل حركة، وعلامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تدعيم القوات بالمعدات اللازمة لإصلاح فواصل معدنية في الاتجاه ما قبل الوصلة المعلقة على أن تكون الأعمال على مراحل ولا يتم الانتقال إلى المرحلة التالية إلا بعد انتهاء المرحلة السابقة تماما مع ترك حارة لعبور السيارات وعدم إعاقة حركة المرور.