رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من دراسات نقل مجزر البساتين إلى الروبيكي

كتب - محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وتناول الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، بحيث يتضمن المشروع تنظيم سير مركبات "التوك توك"، وفي ضوء وجود عدد من الملاحظات، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الموضوع وتضمين المشروع كافة الملاحظات لإعادة العرض على مجلس الوزراء.

وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه، تداعيات تحريك أسعار المحروقات على العقود الخاصة بالتوريدات والمقاولات، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات والتوريدات، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ووزارتي المالية والتخطيط، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم الموافقة على القانون مشروع قانون بهذا الخصوص وفي انتظار صدوره خلال أيام قليلة.

وعرض وزير التموين خلال الاجتماع التصور المبدئي لمشروع نقل المجزر الآلي بالبساتين إلى منطقة الروبيكى، بحيث يتم إقامة مجزر آلي جديد أكبر سعة وأكثر استخداماً لأحدث الإمكانيات التكنولوجية في هذا المجال، ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بالانتهاء من كافة الدراسات التفصيلية المتعلقة بنقل المجزر إلى الروبيكي، واختيار موقع مناسب بحيث يتمكن من خدمة مدينة الجلود، وكذا دراسة إمكانية عمل وصلة سكة حديد تسهم في خدمة الأهداف التنموية والاقتصادية للمنطقة.