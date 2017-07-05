هاني شاكر يثير الجدل بشوارع إسرائيل

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قال موقع "المصدر" الإخباري العبري إن الفلسطينيين في إسرائيل، استيقظوا هذا الصباح وفوجئوا بلافتات كبيرة في الشوارع للمطرب المصري المشهور هاني شاكر موقعة بشعار الشرطة الإسرائيلية، متسائلا "ماذا أرادت الشرطة من هذه اللافتات؟".

ولفت الموقع إلى أن السلطات الإسرائيلية شنت حملة جديدة بالمناطق العربية؛ استخدمت فيها كلمات أغنية للمطرب المشهور وهي "حسستك بالأمان.. واديتك الحنان"، وذلك في إطار حملة لتسويق مراكز الشرطة الجديدة المخطط إقامتها في القرى العربية، وأثارت الحملة ردود فعل عديدة لدى المواطنين العرب الذين تساءلوا" ما العلاقة بين إحساس هاني شاكر وعنف الشرطة؟".

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وعلق الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حملة الشرطة الشرطة الإسرائيلية ، لافتين إلى أن السلطات "أفلحت في لفت انتباه المواطنين العرب إلى مجهودها بالبلدات العربية، وإنشاء مراكز شرطة لتعزيز الأمن فيها من آفة العنف".

وذكر "المصدر" أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان التقي مجندين مسلمين جدد في صفوف الشرطة مؤخرا؛ في نطاق حملة لتشجيع التحاق العرب بالجهاز الأمني، وأعلن بنيامين نتنياهو -رئيس الوزراء الإسرائيلي- بداية العام الماضي- عن نيته زيادة قوات الشرطة في المناطق العربية وذلك لتعزيز الأمن للمواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من العنف المستشري بالقرى، ومن ناحية أخرى للتصدي لظواهر التحريض والتطرف.