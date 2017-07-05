عبد العال ينفي زيادة مكافآت بدلات النواب إلى ١٠ آلاف جنيها

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نفى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ما تردد عن زيادة مكافآت وبدلات النواب بمبلغ 10 آلاف جنيه، مؤكدا أن هذا الموضوع لم يناقش ولم يعرض عليه من الأساس.

وأشاد عبد العال بالأمانة التي يتمتع بها المحررون البرلمانيون خلال تغطيتهم لفاعليات جلسات ولجان البرلمان طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه لا يحمل أي ضغينة أو خلاف مع الصحافة والإعلام، موضحا أهمية دور الصحافة والإعلام فى المجتمع.

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وقال عبد العال خلال لقاء بمجلس شعبة المحررين البرلمانيين، اليوم، الأربعاء، أن 70% من أعضاء المجلس الحالي، نواب جدد بما فيهم رئيس المجلس، وأن المجلس الحالي تم انتخابه بعد ثورتين ويعد تجربة تستحق الدعم من جميع القوى السياسية والمجتمعية، موضحا أن أي عمل به الصواب والخطأ، وأن المجلس يصحح أخطائه من خلال الممارسة السياسية.

كان عبد العال قد حرص على المرور على المحررين البرلمانيين بالمركز الإعلامي بالمجلس لتهنئتهم بمناسبة انتهاء أعمال دور الانعقاد الثاني من الدورة البرلمانية الحالية، ووجه لهم الشكر على مابذلوه من جد وأمانة في نقل ما يحدث داخل البرلمان.