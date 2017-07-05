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أزهريون: أكل قنديل البحر مباح شرعاً بشروط

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أزهريون: أكل قنديل البحر مباح شرعاً بشروط أزهريون: أكل قنديل البحر مباح شرعاً بشروط

التحرير

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قنديل البحر  ظهر خلال الفترة الماضية بكثافة عالية على شؤاطى البحار ، الأمر الذى دفع البعض للحديث والبحث حول مدى شرعية أكل قناديل البحار، خاصة بعد تأكيد عدد من الخبراء بأن قناديل البحار ذات قيمة اقتصادية وغذائية .

" التحرير" طرحت مدى شرعية أكل قناديل البحر على عدد من رجال الدين، مؤكدين أن قنديل البحر يعد من الكائنات البحرية التى تخضع لقواعد شرعية وفقهية محددة . 

وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن أكل قنديل البحر يخضع لقاعدتين فى الفقه الإسلامى وهى أن الأصل فى الشرع ومقاصد الدين الحنيف ، أن كل الكائنات البحرية  يجوز أكلها حيا او ميتا ، كما أن المولى عز وجل أنعم على العباد باستخراج اللحوم من البحار. 

أما القاعدة الثانية التى ترتبط بأكل قنديل البحر، تدور حول عدم الإضرار بالإنسان ، بمعنى أن الأصل فى أكل قنديل البحر مباح شرعا ، ولكن يراعى فيه رأى أهل العلم من المختصين فى مجال الطب البيطرى والصحة والغذاء حول مدى سلامة أكل قنديل البحر من الناحية الصحية . 

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وتابع : " أن أكل قنديل البحر مباح وليس محرم ، مع الأخذ فى الاعتبار رأى المختصين ". 

من جهتها قالت الدكتورة سعاد صالح ، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر ، أن أى شى يسبب أذى أو مرض للإنسان أو ضرر ما فالشرع نهى عنه .

وأضافت سعاد صالح ل "التحرير" ، أن الشرع الحنيف أحل أكل الكائنات البحرية حتى الميته منها ، ولكن إذا كان قنديل البحر يضر بصحة الإنسان فلا يجوز أكله .

 

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التحرير

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