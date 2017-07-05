استجابة لـ«التحرير».. رئيس جامعة أسوان يتفقد حضانات المستشفى الجامعي

التحرير

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استجابة لما نشرته التحرير، حول مشكلة عجز الحضانات الحكومية المخصصة للأطفال المبتسرين، من بينها حضانات مستشفى أسوان الجامعي، توجه اليوم رئيس جامعة أسوان، الدكتور أحمد غلاب محمد إلى المستشفى الجامعي بأسوان للوقوف على المشكلة في ظل الشكاوى المستمرة من المواطنيين من العجز الشديد في أعداد الحضانات، خاصة داخل مستشفى أسوان الجامعى التي تضم فقط 4 حضانات.

وناقش رئيس الجامعة، مع مسئولي المستشفى برئاسة الدكتور حسين الشريف، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى مشكلة عجز الحضانات التي يعاني منها قسم الأطفال بالمستشفي الجامعي وضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة نظرًا لزيادة إعداد المواليد وعدم توفير الحضانات الكافية داخل المحافظة.

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وطالب رئيس الجامعة مشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال، في التبرع وشراء حضانات جديدة للمستشفى في سبيل خدمة الأطفال المبتسرين داخل المحافظة.

وكانت «التحرير» نشرت تقريرًا بعنوان «عجز في حضانات الحكومة والخاصة للأغنياء فقط»، تناولت خلاله العجز الشديد في توافر الحضانات داخل المستشفيات الحكومية، في الوقت الذي رفعت فية الحضانات الخاصة، شعار «للأغنياء فقط» في ظل ارتفاع أسعارها بداية من 450 جنيهًا إلى 750 جنيهًا في اليوم، مستغلين قلة وجود حضانات داخل المستشفيات الحكومية.. للتفاصيل (عجز في «حضّانات الحكومة» بأسوان.. والخاصة «للأغنياء فقط»)