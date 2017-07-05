بالفيديو| أولى لقطات اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عرضت فضائية "On Live"، لحظة بدء اجتماع وزراء خارجية دول "مصر، السعودية، الإمارات، البحرين" في القاهرة، لمتابعة تطورات موقف العلاقات مع قطر، بحضور كلًا من، وزير الخارجية المصري سامح شكري، والشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير خارجية البحرين، وعبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

يأتي الاجتماع في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع، بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.