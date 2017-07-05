بالفيديو| الري والموارد المائية: المياه الجوفية لم يكن لها إطار تشريعي

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قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية: إن "مجلس الوزراء ناقش صباح اليوم استراتيجية 2050 والتي تقوم على ترشيد وتنقية وتهيئة البيئة المناسبة للموارد المائية، والتي تحتاج إلى تعديل تشريعي لتطبيقها".

وأوضح "عبدالعاطي" فى لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن التشريعات لم تغير منذ وضع قانون سنة 1984، بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك المائي.

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وأضاف أن الموارد المائية والمياه الجوفية ومخرات السيول لم يكن لها إطار تشريعى، مشيرًا إلى أن القانون غلّظ العقوبات على المخالفات والتعديات على المناطق المحظورة فى مياه النيل لحماية الموارد المائية في مصر.