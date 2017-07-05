ضبط كيلو هيروين بحوزة أكبر تاجر مخدرات ونجله بالشرقية

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد أكبر أباطرة تجارة المخدرات في الشرقية منذ أحداث ثورة 25 يناير، برفقته نجله، وبحوزتهما كمية كبيرة من مسحوق "الهيروين" المُخدِر قبل ترويجها على عملائهم بدائرة المديرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على "السيد.م.ح.م" الشهير بـ«السيد مريشد» 45 عامًا، ونجله، مُقيمان بدائرة مركز بلبيس، وبحوزتهما كيلو جرامًا من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وبندقيتين خرطوش، بدون تراخيص.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم هارب من السجون منذ أحداث ثورة 25 يناير، ومُقيم خارج المحافظة منذ هروبه، إلا أنه كان يقوم بإرسال مبالغ مالية لأسرته لبناء القصر.

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تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

يُشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت، منذ نحو 46 يومًا، من إزالة قصر للمتهم، مُقام على مساحة 800 مترًا دخل قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة، محاطة بسور خارجي داخل مدينة بلبيس.