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محافظ الدقهلية يلتقى الملحق الثقافي الألماني لإقامة احتفالية في الدلتا

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محافظ الدقهلية يلتقى الملحق الثقافي الألماني لإقامة احتفالية في الدلتا محافظ الدقهلية يلتقى الملحق الثقافي الألماني لإقامة احتفالية في الدلتا

التحرير

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التقى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الملحق الثقافي الألماني وأعضاء وفد السفارة الألمانية بالقاهرة للإعداد لإقامة مهرجان "ألمانيا في الدلتا"، بمدينة المنصورة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والعلمية للهيئات الألمانية والمعهد الألماني بالقاهرة بالتعاون مع قطاعات الثقافة والسياحة وجامعة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال لقائه بالوفد استعداد المحافظة التام لتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة لإقامه الاحتفالية، مشيرًا إلى أن الأنشطة الثقافية من أهم المجالات التي تدعم أواصر العلاقات بين الشعوب.

وأضاف الشعراوي، إلى أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات تاريخيه وتتميز بالقوة والمتانة، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا لديه الثقة في المنتجات الألمانية.

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من جهته أكد سيمون برمبس، الملحق الثقافي الألماني، بأنه جري تنفيذ المشروع سابقًا بعدد من محافظات صعيد ، معلنا تطلعه لتنفيذ الفكرة بمدن الإسكندرية وطنطا ودمنهور والمنصورة.

وخلال الزيارة عقد اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا بأعضاء الوفد ووكلاء وزارات الثقافة والشباب والرياضة ومدير الثقافة بالدقهلية وقصر ثقافه المنصورة ومدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة للإعداد لتنفيذ المهرجان والمقرر إقامته نهاية شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن أعضاء وفد السفارة قد تفقدوا خلال زيارتهم لمدينة المنصورة قصر الثقافة، ومكتبة مصر العامة، وستاد المنصورة الرياضي والجامعة، بهدف اختيار الأماكن التي يمكن تنفيذ فاعليات اليوم المصري الألماني بها.

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التحرير

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