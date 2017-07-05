"عبد العال" يكشف حقيقة زيادة رواتب نواب البرلمان

كتب - أحمد علي:

نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما تردد عن زيارة مكافآت وبدلات النواب لنحو 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن "هذا الموضوع لم يناقش ولم يعرض عليه من الأساس".

وفي سياق آخر، قال رئيس البرلمان إنه "لا يحمل أي ضغينة أو خلاف مع الصحافة والإعلام"، موضحًا أهمية دور الصحافة والإعلام في المجتمع".

وأشار خلال لقائه بمجلس شعبة المحررين البرلمانيين أن 70% من أعضاء المجلس الحالي نواب جدد بما فيهم رئيس المجلس، وأن المجلس الحالي تم انتخابه بعد ثورتين ويعد تجربة تستحق الدعم من جميع القوى السياسية والمجتمعية، موضحا أن أي عمل به الصواب والخطأ، وأن المجلس يصحح أخطائه من خلال الممارسة السياسية.

وحرص عبد العال على تفقد المركز الإعلامي للمجلس لتهنئتهم بمناسبة انتهاء أعمال دور الانعقاد الثاني من الدورة البرلمانية الحالية، ووجه لهم الشكر على ما بذلوه من جد وأمانة في نقل ما يحدث داخل البرلمان.​