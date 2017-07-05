رونالدينيو يزور الأهرامات على هامش زيارته لمصر

كتبت-نسمة فرج:

زار نجم كرة القدم العالمي رونالدينيو، منطقة آثار الأهرامات، اليوم الأربعاء، وذلك على هامش زيارته لمصر، لتدشين مؤسسته الإنسانية العالمية Ronaldinho foundation.

وقال أشرف محي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، إن النجم العالمي قام بزيارة الهرم الأكبر وأبو الهول والتقط صورًا تذكارية.

وأضاف مدير منطقة آثار الهرم في تصريحات خاصة لمصراوي- اليوم الأربعاء، أن زيارة رونالدينيو هي خاصة ورافقه في الزيارة مرشد سياحي تابع لشركة خاصة.

واستعانت الشركة المستضيفة للنجم البرازيلي رونالدينيو، بعشرة أفراد من شركة فالكون لتأمين زيارته لمنطقة آثار الهرم.

وشهدت المنطقة، صباح اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية استعدادا لزيارة رونالدينيو.

وكان النجم الشهير قد زار القاهرة في المرة الأولى عام 1997 ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب والاحتفال مع النادي الأهلي بالمئوية على أرض استاد القاهرة وبمرور 109 أعوام على إنشاء نادى القرن، وفي عام 2007 زار مصر للمرة الثانية برفقة نادى برشلونة لمشاركة النادي الأهلي في الاحتفال بالمئوية في مباراة ودية جمعت الطرفين على ملعب استاد القاهرة.​