بالصور- لماذا يفضل البعض قضاء شهر العسل في المالديف؟

كتب- علي أحمد:

تبقى دائماً إجازة شهر العسل الشغل الشاغل للعروسين، بالرغم من ارتفاع تكاليف الزواج التي قد تعيق البعض عن قضاء "إجازة العمر" بالطريقة التي يحلم بها، إلا أن الفرصة عندما تسنح للعروسين بقضاء هذه الإجازة فإن الاختيار الأول لدى بعضهم يكون جزر المالديف.

وتعد جزر المالديف واحدة من الأماكن الساحرة التي باتت قبلة لدى البعض لقضاء عطلة شهر العسل، ونستعرض فيما يلي 5 أسباب تجعلك تختار جزر المالديف لقضاء إجازة ممتعة ورائعة لا تنسى في شهر العسل، بحسب موقع "CNtraveler".

- تشتهر المالديف بالألعاب المائية التي تتيح مشاهدة دراجات اللون الأزرق الشفاف للمياه، واكتشاف الحياة البحرية الغنية لجزر المالديف التي تعد الموقع الأمثل لهذه الرياضة المشوقة، إضافة إلى مغامرات الغوص العميق إلى الغطس السطحي الذي يوفر لكما خلال شهر العسل الإطلاع على معالم الأعماق وأسرار ما تحت البحار وحدائق الشعاب المرجانية وأنواع المخلوقات البحرية بما في ذلك السلاحف، قرش الشعاب الرمادية وقرش شعاب اللسان الأبيض والأسماك ذات الأنواع المختلفة؟

- إذا كنت العروس من هواة جمع اجمل قطع المجوهرات الاستثنائية فإن جزر المالديف تعد المكان الأمثل بالنسبة لها حيث تشتهر بمقتنياتها من المجوهرات والتي تضم تشكيلات كبيرة من اللؤلؤ والكثير من البوتيكات وتشتهر متاجر المجوهرات في المالديف بأصنافها النفيسة.

- ليس هناك مثيل للمالديف إذا كنا نتحدث عن تقديم المأكولات البحرية، كما أن سكان جزر المالديف حافظوا جيلاً بعد جيل على أسلوب المطبخ الأصيل المناسب للطبيعة القارية للبلاد.

- رحلة التجول في الجزر التي تعتبر أفضل الجزر على مستوى العالم لقضاء الأوقات المليئة بالترفيه، فمع ما يزيد عن 1190 جزيرة مرجانية في الأرخبيل يمكن للعرسان استكشاف نواحي لا تنتهي الخيارات المتاحة بين أيدهم، فمعظم الجزر هادئة وغير مأهولة، لذا فإن التجوال في جزر المالديف يمنح معرفة معلومات مفصلة عن هذه الجزر التي يندر تواجد مثلها في العالم وتمضية أجمل ايام حياتكما معا.

- في رحلات الغروب سوف يكون الزوار على موعد مع مناظر غروب الشمس الفاتنة ونافورات المالديف عندما تجمع بين منظر السماوات الأرجوانية الرائع ودرجات ألوان اللافندر وسلاسل السحاب الزرقاء عند اقتراب الشمس من المغيب.