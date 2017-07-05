وزير إيراني: السعودية وافقت على كل شروطنا لضمان سلامة الحجاج

طهران- (د ب أ):

قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني سيد رضا صالحي أميري، إن السعودية وافقت على كافة الشروط التي وضعتها بلاده لضمان الحفاظ على سلامة وأمن الحجاج خلال الموسم القادم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم :"لقد وافق الجانب السعودي خطيا على الشروط التي طرحتها الجمهورية الإسلامية في سياق توفير أمن الحجاج".

وقال إنه من المقرر أن يتوجه أول فوج من الحجاج الإيرانيين إلى الأراضي المقدسة في 29 تموز/يوليو الجاري.

وطمأن صالحي أميري الشعب الإيراني بأن "الحكومة تضع أمن وكرامة الحجاج على سلم أولوياتها".

ولم توفد إيران حجاجها إلى السعودية في موسم الحج الماضي، وسط اتهامات متبادلة بالتعنت في المفاوضات المتعلقة بترتيبات الحج.

وتقول إيران إن 464 من حجاجها لقوا حتفهم في الموسم قبل الماضي في حادثة التدافع التي وقعت بمشعر منى.

وأعلنت السعودية مطلع العام الماضي قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها، بعد اقتحام إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر.