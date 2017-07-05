المنيا - ريمون الراوي:

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بقتل معاون مباحث ملوي، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الحادث.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد أحمد موسى مأمور مركز ملوي، باستشهاد النقيب عمرو إبراهيم محمد، 26 سنة، معاون بمركز شرطة ملوي، وذلك إثر مطاردة أمنية مع تجار مخدرات في منطقة تونة الجبل بملوي، الشهر الماضي.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد منتصر عويضة، والعميد علاء الجاحر والمقدم عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة، توصل إلى إلقاء القبض على المتهم الرئيس بارتكاب الحادث، ويدعى "ع. م"، 40 سنة، فلاح ومقيم عرب أبو كريم بمركز ديروط وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث طبنجة 9 مل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان معاون مباحث مركز ملوي، خرج على رأس مأمورية لضبط 3 متهمين يتاجرون بالأقراص المخدرة بمنطقة تونة الجبل، وفور رؤيتهم للمأمورية أطلق أحدهم الرصاص الحي على معاون المباحث فاستُشهد في الحال.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط متهم يدعى "محمد مبروك"، مقيم بمركز ديروط محافظة أسيوط وبحوزته 300 قرص مخدر من عقار الترامادول، وبعد عمليات أمنية موسعة وتعقب الجناة وسط الأراضي الصحراوية، ضُبط المتهم الرئيس بالحادث، وجار ضبط معاونه .