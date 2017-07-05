حسام البدري: أخشي علي الأهلي من القطن «الحصالة»

التحرير

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أبدى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تخوفه وقلقه الحقيقي علي فريقه ولاعبيه من حالة الاسترخاء والراحة لمباراة القطن الكاميروني، والتعامل الخاطئ معها إعلاميًا وجماهيريًا بمبدأ أن الفوز بها مضمون أمام فريق ضعيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني يوم 7 يوليو الجاري في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز باللقاء ليتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة حيث يمتلك في رصيده 8 نقاط، وفي حالة فوزه في لقاء القطن سيرتفع رصيده إلى 11 نقطة، يضمن بها المركز الثاني في مجموعته بينما لايمتلك الفريق الكاميروني أي رصيد من النقاط، حيث خسر في الخمس جولات الماضية ولم يحرز سوى هدف وحيد ودخل مرماه 9 أهداف.

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وقال البدري في تصريحات خاصة لـ «التحرير»: "الكلام عن القطن أنه الفريق الحصالة الذي من السهل التغلب عليه وحجز بطاقة التأهل إلي دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا من خلاله هو كلام خادع وغير موجود في كرة القدم وقد يكون انعاكسه وسلبياته قاتلة وصادمة".

وإختتم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائلآ: "ليس معني أن القطن خسر جميع مبارياته بأن مواجهته في برج العرب ستكون نزهة أو سهلة، مثل هذا الحديث قد يخلق روح من الاستهتار والتراخي لدي اللاعبين يجعلنا ندفع الثمن غالي جدًا".