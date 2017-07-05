أخبار عاجلة

متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بعد تجديد ميسي.. شروط جزائية خيالية لتحصين نجوم البرسا

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تجديد تعاقده رسميًا مع نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعقد يمتد حتى عام 2021، وذلك حسبما أفاد النادي عبر موقعه الرسمي.

وكانت عدة تقارير صحفية إسبانية قد ذكرت أن ميسي سيتقاضى راتبا اسبوعيًا يقدر بـ 570 ألف يورو، إلى جانب شرط جزائي في عقده يصل إلى 300 مليون يورو، في حالة أراد أي ناد أن يتعاقد معه خلال فترة سريان العقد الجديد.

في التقرير التالي نستعرض أعلى الشروط الجزائية قيمةً في برشلونة:-

ميسي

جدد الأرجنتيني ليونيل ميسي عقده اليوم مع فريقه برشلونة إلى عام 2021 بشرط جزائي بلغ 300 مليون يورو، كأغلى شرط جزائي للاعب في تاريخ برشلونة.

نيمار 

جاء البرازيلي نيمار في المركز الثاني بعد الأسطورة الأرجنتيني، حيث بلغت قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي أبرمه العام الماضي 222 مليون يورو، براتب سنوي يقدر بـ25 مليون يورو، حتى 2021.


الثلاثي الإسباني

شاهد أيضا

الثلاثي الإسباني، جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى الرسام أندريس إنييستا، جميعهم يمتلكون شرط جزائي في عقودهم يبلغ 200 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن عقد إنييستا ينتهي في يونيو 2018.

شتيجن

حارس مرمى الفريق، الألماني تير شتيجن، هو صاحب أطول مدة عقد مع النادي والتي تمتد حتى عام 2022، ويمتلك شرط جزائي يبلغ 180 مليون يورو.

ألبا

الإسباني جوردي ألبا ظهير برشلونة والذي جدد عقده عام 2015 ليمتد حتى 2020، أصبح الشرط الجزائي في عقده 150 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء