بعد تجديد ميسي.. شروط جزائية خيالية لتحصين نجوم البرسا

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تجديد تعاقده رسميًا مع نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعقد يمتد حتى عام 2021، وذلك حسبما أفاد النادي عبر موقعه الرسمي.

وكانت عدة تقارير صحفية إسبانية قد ذكرت أن ميسي سيتقاضى راتبا اسبوعيًا يقدر بـ 570 ألف يورو، إلى جانب شرط جزائي في عقده يصل إلى 300 مليون يورو، في حالة أراد أي ناد أن يتعاقد معه خلال فترة سريان العقد الجديد.

في التقرير التالي نستعرض أعلى الشروط الجزائية قيمةً في برشلونة:-

ميسي

جدد الأرجنتيني ليونيل ميسي عقده اليوم مع فريقه برشلونة إلى عام 2021 بشرط جزائي بلغ 300 مليون يورو، كأغلى شرط جزائي للاعب في تاريخ برشلونة.

نيمار

جاء البرازيلي نيمار في المركز الثاني بعد الأسطورة الأرجنتيني، حيث بلغت قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي أبرمه العام الماضي 222 مليون يورو، براتب سنوي يقدر بـ25 مليون يورو، حتى 2021.



الثلاثي الإسباني

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الثلاثي الإسباني، جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى الرسام أندريس إنييستا، جميعهم يمتلكون شرط جزائي في عقودهم يبلغ 200 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن عقد إنييستا ينتهي في يونيو 2018.

شتيجن

حارس مرمى الفريق، الألماني تير شتيجن، هو صاحب أطول مدة عقد مع النادي والتي تمتد حتى عام 2022، ويمتلك شرط جزائي يبلغ 180 مليون يورو.

ألبا

الإسباني جوردي ألبا ظهير برشلونة والذي جدد عقده عام 2015 ليمتد حتى 2020، أصبح الشرط الجزائي في عقده 150 مليون يورو.