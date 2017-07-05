أبرزهم فالفيردي.. أكبر صفقات انتقالات المدربين في القارة الأوروبية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بدأ الميركاتو الصيفي الجاري، مشتعلًا بصفقات المدربين، في القارة الأوروبية، حيث شهدت الأيام الأخيرة انتقالات لافتة لأكثر من نادٍ أبعد مديره الفني بعد اخفاق الموسم الكروي 2016/2017 بحثا عن حلم الفوز ببطولة فى الموسم المرتقب 2017/2018.

وكانت أكبر صفقات انتقالات المديرين الفنيين بطلها إيرنسيتو فالفيردي، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، بعد أن وقع عقدًا مع النادي الكاتالوني، لخلافة لويس إنريكي بعد الموسم المخيب للآمال بخسارة لقبي بطل الدوري وبطل دوري أبطال أوروبا.

«التحرير» يستعرض في هذا التقرير أبرز صفقات المدربين الرسمية خلال الميركاتو الصيفي:

- فالفيردي (برشلونة)

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعيين الإسباني إرنيستو فالفيردي، لتولية قيادة البرسا، خلفًا للإسباني لويس إنريكي، الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق، بعد 3 سنوات، حصد خلالها العديد من الألقاب المختلفة.

ويعتبر فالفيردى 53 عامًا هو أمل جماهير البارسا في استعادة الكرة الجميلة التي غابت عن الفريق في الكثير من مباريات الموسم الماضي.

- لوتشيانو سباليتي (إنتر ميلان)

تعاقد إنتر ميلان الإيطالي، مع المدرب لوتشيانو سباليتي، ليقود النيراتزوري، في موسم 2017/2018، وتأمل إدارة النادي في أن يغير المدرب من حال العملاق الإيطالي الذي يعيش حالة تخبط لا تنتهي منذ موسمه التاريخي في 2009/2010.

مسيرة المدرب الإيطالي في عالم التدريب تمتد لـ22 عامًا، تولى خلالها تدريب العديد من الأندية الإيطالية مثل سامبدوريا، أودينيزي، إيمبولي وكذلك لديه في سجله فترة تدريبية من 2009 إلى 2014 مع نادي زينيت سان بيطرسبرج الروسي، وهي تجربته الوحيدة خارج ايطاليا.

وقاد سباليتي روما فترة مابين 2005 و 2009 وفاز بلقبين كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالية، وقد توج بأفضل مدرب ( جوائز الأوسكار في الكالتشيو) في 2006 و 2007.

- دي فرانشيسكو (روما)

يخوض الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو، تجربة جديدة في مشواره التدريبي مع نادي روما، لمدة موسمين.

وبدأ دي فرانشيسكو مشواره التدريبي عام 2008، حيث تولى قيادة فريق فيرتوس لانتشانو 1924، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، واستمر معه عاما قبل أن يقود بيسكارا بين يناير 2010 ويونيو 2011، ثم رحل لتدريب فريق ليتشى لمدة 6 أشهر فقط.

وخاض دى فرانشيسكو مسيرته التدريبية الأطول فى قيادة فريق ساسولو، بدأت الفترة الأولى فى يونيو 2012 واستمرت حتى يناير 2014، قبل أن يرحل عنه ويعود مرة أخرى بعدها بشهرين ليستمر حتى مطلع الشهر الجاري.

- فرانك دي بوير (كريستال بالاس)

تولى الهولندي فرانك دي بور، المهمة التدريبية، لنادي كريستال بالاس، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلفًا لسام ألارديس الذي استقال في نهاية الموسم الماضي، وارتبط معه بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وظل «دي بور»، البالغ من العمر 47 عامًا، ومدرب أياكس السابق، بلا عمل منذ أقيل من تدريب إنتر ميلان الإيطالي في نوفمبر الماضي، بعدما فاز خمس مرات في أول 14 مباراة من الموسم.

شاهد أيضا

- إنزوي (سيلتا فيجو)

تولى خوان كارلوس أنزوي، مساعد لويس إنريكي المدير الفني السابق لنادي برشلونة، تدريب فريق سيلتا فيجو الإسباني، حتى موسم 2018/2019.

وعاد خوان كارلوس أنزوي إلى نادي سيلتا فيجو مرة أخرى بعد الرحيل في عام 2013، ولكن هذه المرة لن يكون مساعدًا للويس إنريكي، بل سيتولي مهام الفريق كمدير فني.

- إدواردو بيريزو (إشبيلية)

تعاقد فريق إشبيلية الإسباني، مع الأرجنتيني إدواردو بيريزو، المدير الفني السابق لفريق سيلتا فيجو، من أجل قيادة الفريق الأندلسي في الموسمين القادمين ليخلف مواطنه خورخي سامباولي.

وأشرف بيريزو، على تدريب سيلتا فيجو، خلال المواسم الثلاثة الأخيرة حيث قدم الفريق تحت قيادته مستويات مميزة للغاية خاصة في الموسم الأخير حيث قاد الفريق للوصول إلى الدور نصف النهائي من مسابقتي الدوري الاوروبي وكأس إسبانيا.

- ستيفانو بيولي (فيورونتينا)

تعاقد نادي فيورونتينا مع ستيفانو بيولي المدير الفني السابق للإنتر للعمل مدربًا له خلفا للبرتغالي باولو سوزا، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

ونال بيولي أول فرصه لتدريب الأندية الكبيرة في إيطاليا في نوفمبر الماضي، بعد تعيينه مدربًا للإنتر، وعقب بداية واعدة تمت إقالته عقب سبع مباريات متتالية دون أي انتصار.

- بيتر بوس (بروسيا دورتموند)

تعاقد نادى بروسيا دورتموند الألمانى مع "جوارديولا هولندا" بيتر بوس صاحب الـ 53 عامًا المدير الفنى السابق لفريق أياكس أمستردام، وصيف الدورى الهولندى والدورى الأوروبي وصاحب الكرة الهجومية التي سجل بها 120 هدفا برفقة إياكس، وانفق دورتموند 5 ملايين يورو شرط جزائى لفسخ عقد بوس فى أياكس.

- رانييري (نانت الفرنسي)

عُين الإيطالي كلاوديو رانييري، المدرب السابق لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، مديرًا فنيًا لنادي نانت الفرنسي، المنافس بدوري الدرجة الأولى.

وقاد رانييري فريق ليستر سيتي، الشهير بـ "الثعالب"، إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016، في وقت وصلت نسبة المراهنات بتتويجه 1 إلى 5000، لكن أُقيل في فبراير الماضي بعد اقتراب ليستر من الهبوط بعد خسارتها خمس مبارايات على التوالي في منافسات الدوري.

ومن بين الأندية التي تولى رانييري تدريبها خارج إيطاليا ناديي أتليتيكو مدريد وفالينسيا الأسبانيين وتشيلسي الإنجليزي.