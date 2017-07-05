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تعرف على موعد كلاسيكو الأرض في السوبر الإسباني

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تعرف على موعد كلاسيكو الأرض في السوبر الإسباني تعرف على موعد كلاسيكو الأرض في السوبر الإسباني

التحرير

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كشفت صحيفة سبورت الكتالونية، اليوم الأربعاء، عن موعد مباراتي الذهاب والإياب لكأس السوبر بين ريال مدريد بطل الدوري للموسم الماضي «اللا ليجا»، وبرشلونة بطل كأس الملك.

وقالت سبورت أن ريال مدريد سيواجه برشلونة على ملعب «كامب نو»، في ذهاب السوبر الإسباني يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل، فيما ستكون مباراة العودة يوم الإثنين 14 أغسطس على ملعب «سانتياجو برنابيو»، قبل انطلاق الدوري، إلا أن هذه المواعيد لم تعلن رسميًا من قبل الاتحاد الإسباني إلا أنّها الأقرب للحدوث.

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الجدير بالذكر أن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، في السوبر الأوروبي يوم 8 أغسطس.

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التحرير

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