7 معلومات عن مخطوط دير سانت كاترين الأثري

كتبت- نسمة فرج:

تصوير - روجيه أنيس:

أعلنت وزارة الآثار، الثلاثاء، اكتشاف مخطوط أثري يعود إلى القرن الخامس أو السادس الميلادي في دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة في العالم.

ويسرد مصراوي أهم المعلومات عن المخطوط الأثري:

- المخطوط المكتشف هو أحد المخطوطات المعروفة بإسم "بالميسست" والتي تعود إلى القرن الخامس أو السادس الميلادي.

- المخطوط عبارة عن صفحاته 127 ورقة مزخرف فوق رؤوس الموضوعات والورق مصنوع من جلد الماعز أو الغزال ومقاساته 19 سم طول - 13 سم عرض.

- المخطوط يتضمن طبقتين الطبقة الأولي هي كتابة تم محوها وهي الأقدم، هي تعتبر الطبقة الثانية والأحدث.

- يحتوي على المخطوط على أجزاء من نصوص طبية من بحث الطبيب اليوناني أبوقراط، بالإضافة إلى ثلاثة نصوص طبية أخرى لكاتب مجهول.

- تتضمن النصوص رسومات بكامل الصفحة لأعشاب طبية من وصفة يونانية مفقودة، والتي تم طمسها قبل عام 1200م.

- هناك نصوص من الكتاب المقدس معروفة باسم المخطوط السينائي انتشرت في العصور الوسطي خاصة بدير سانت كاترين.

- دير سانت كاترين يضم العديد من مخطوطات "بالميسست" بالإضافة إلى مكتبة تضم 6 آلاف مخطوط منها 600 باللغة العربية، واليونانية والأثيوبية والقبطية، كما تشتمل المكتبة على عدد من الفرمانات من الخلفاء المسلمين لتأمين أهل الكتاب.