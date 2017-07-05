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7 معلومات عن مخطوط دير سانت كاترين الأثري

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مصراوي Masrawy

7 معلومات عن مخطوط دير سانت كاترين الأثري

03:43 م الأربعاء 05 يوليو 2017

7 معلومات عن مخطوط دير سانت كاترين الأثري

دير سانت كاترين

كتبت- نسمة فرج:
تصوير - روجيه أنيس:

أعلنت وزارة الآثار، الثلاثاء، اكتشاف مخطوط أثري يعود إلى القرن الخامس أو السادس الميلادي في دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة في العالم.

ويسرد مصراوي أهم المعلومات عن المخطوط الأثري:

دير سانت كاترين

- المخطوط المكتشف هو أحد المخطوطات المعروفة بإسم "بالميسست" والتي تعود إلى القرن الخامس أو السادس الميلادي.

- المخطوط عبارة عن صفحاته 127 ورقة مزخرف فوق رؤوس الموضوعات والورق مصنوع من جلد الماعز أو الغزال ومقاساته 19 سم طول - 13 سم عرض.

دير سانت كاترين

- المخطوط يتضمن طبقتين الطبقة الأولي هي كتابة تم محوها وهي الأقدم، هي تعتبر الطبقة الثانية والأحدث.

- يحتوي على المخطوط على أجزاء من نصوص طبية من بحث الطبيب اليوناني أبوقراط، بالإضافة إلى ثلاثة نصوص طبية أخرى لكاتب مجهول.

- تتضمن النصوص رسومات بكامل الصفحة لأعشاب طبية من وصفة يونانية مفقودة، والتي تم طمسها قبل عام 1200م.

دير سانت كاترين

- هناك نصوص من الكتاب المقدس معروفة باسم المخطوط السينائي انتشرت في العصور الوسطي خاصة بدير سانت كاترين.

- دير سانت كاترين يضم العديد من مخطوطات "بالميسست" بالإضافة إلى مكتبة تضم 6 آلاف مخطوط منها 600 باللغة العربية، واليونانية والأثيوبية والقبطية، كما تشتمل المكتبة على عدد من الفرمانات من الخلفاء المسلمين لتأمين أهل الكتاب.

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