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قاتلا "طبيب الغلابة" بالمنوفية: "دبحناه علشان معاه فلوس كتير "

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مصراوي Masrawy

قاتلا "طبيب الغلابة" بالمنوفية: "دبحناه علشان معاه فلوس كتير "

03:44 م الأربعاء 05 يوليو 2017

المتهمين

المنوفية - مروة فاضل:

" قتلناه علشان معاه فلوس كتير".. بتلك الكلمات بدأ المتهمان بقتل "طبيب الغلابة" الدكتور ألبرت فكري اعترافاتهما أمام نيابة مركز تلا، وأشار المتهمان إلى أنهما اتفقا على قتل المجني عليه وسرقته منذ فترة طويلة، مضيفين: "كل يوم عنده حوالي 30 مريض وبياخد فلوس كتير واحنا غلابة".

وتابع المتهمان: "دخلنا العيادة بعد ما فضيت من المرضى واحتجزناه داخلها، ولكنه صرخ فقمنا بذبحه وألقيناه على الأرض غارقًا في دمه، وبتفتيشه لم نجد معه أي أمول، فأخذنا مفاتيح شقته السكنية، ولكن أثناء فتح بابها انكسر المفتاح داخل الكالون وهربنا".

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث تلا، بالعثور على جثة الطبيب مقتولاً داخل عيادته، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء ذهاب أحد الأهالي للكشف بعيادة الدكتور، وجده مقتولاً بطعنات في الرقبة.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العميد السيد سلطان، رئيس البحث الجنائي لكشف ملابسات الحادث.

وتبين أن وراء الواقعة كلاً من: سعيد محمد عبد الله، 43 سنة، سبق اتهامه في قضية مقتل جدته بسبب 40 جنيهًا، وصديقه أيمن، وذلك بدافع السرقة، حيث يسكن الطبيب بمفرده عقب وفاة زوجته.

واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، وأكدا أنهما اعتديا على الطبيب داخل عيادته لسرقة شقته بالدور الأرضي وطعناه بعدة طعنات بالرقبة، ولم يتمكنا من سرقة شقته الأخرى بسبب كسر المفاتيح بباب الشقة، وفرا هاربين.

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