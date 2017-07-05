نجل شهيد تفجير العريش: "عايز أكون ضابط علشان أجيب حقه"

زوجة المقدم تامر لطفي: هذه ما أوصاني به قبل "استشهاده بساعات"

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

"والدي بطل وأتمنى أن أحقق جزءًا مما حققه لوطنه".. بهذه الكلمات علق عبد الرحمن تامر، نجل المقدم تامر لطفي شاهين، الذي استشهد أمس الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى مدرعات الأمن المركزي، أثناء عملية تمشيط بمدينة العريش، أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 10 آخرين.

وقال نجل شهيد الواجب في تصريح مقتضب لـ"مصراوي، خلال تشييع جنازة والده، اليوم الأربعاء، من مسجد سيدي جابر الشيخ في الإسكندرية، "نفسي أكمل مسيرة بابا والتحق بكلية الشرطة وأكون ضابط علشان أجيب حقه وأعمل حاجة لبلدي".

واختتم نجل الشهيد حديثه قائلا: "والدي علمنا الوطنية وحب البلد والتفاني في أداء الواجب، وكان دائمًا يردد كلمة واحدة "إما النصر أو الشهادة".

كان المئات من أهالي الإسكندرية، شيعوا، اليوم، جثمان المقدم تامر محمد لطفي شاهين، الذي استُشهد، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للأمن المركزي بمدينة العريش، بشمال سيناء، وأسفرت عن استشهاد 3 وإصابة 10 من رجال الأمن.