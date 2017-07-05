عبد القادر: «الري» تضلل الرأي العام حول أسباب حظر زراعة الأرز بالوادي الجديد

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اتهم النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الوادي الجديد، وزارة الري، بتضليل الرأي العام، وعدم الالتزام بأمانة العرض الصحيح للمادة رقم 12 من قانون الزراعة والري، التي تحظر زراعة الأرز في الأراضي التي تروى عبر الآبار الإرتوازية ومنها محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة خرجت عن السياق والشفافية أثناء العرض على القيادة السياسية.

وقال عبدالقادر، إن وزارة الري تحاول إقناع الرأي العام على غير الحقيقة بأن حظر زراعة الأرز في الوادي الجديد يحافظ على المخزون الجوفي من المياه للأجيال القادمة.

وأوضح أن الوزارة لم توضح حقيقة الأمر ولم تكشف الفرق بين ما يحصل عليه المزارع من حصة ثابتة من المياه تنفيذا للقانون، الذي يمنع وزارة الري من حجب حصة المياه عن المزارع.

وأكد عبد القادر أن المزارع في الوادي الجديد له حصة من المياه يحصل عليها وفقا لمساحة الأرض التي يمتلكها ولا يحصل على ما يزيد على حصته أو يقل عنها، مشيرا إلى أن هذا يكشف الحقيقة التي تحاول وزارة الري إخفائها، حيث يجب التفرقة بين المياه التي تجري تحت الأرض في الخزان الجوفي، والحصة الثابتة التي يحصل عليها المزارع.

ولفت النائب إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 12 من قانون الزراعة والري الذي تم إقراره عام 1983 ولم يتعرض المزارع أو يذكره، قائلا: «بعد ثورتين عظيمتين وجب علينا ككيان تشريعي أن نعيد صياغة مثل هذه القوانين التي كان يتم تفصيلها وفقا لمصالح شخصية وتجاهلت الفلاح في كل مواده».

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واقترح عبدالقادر، في مشروعه استثناء محافظات الوادي الجديد ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، من قرار حظر زراعة محصول الأرز، على أن يتم تحديد ضوابط لزراعة الأرز بكميات ومساحات محدودة في هذه المحافظات بما يحقق الاكتفاء الذاتي لسكانها لحمايتهم من السوق السوداء.

وأشار إلى أنه وصل سعر كيلو الأرز الموسم الماضي بالوادي الجديد لنحو 16 جنيها بسبب بعد المسافة وتكلفة النقل، الذي من المتوقع أن ترتفع أسعاره بعد ارتفاع أسعار المحروقات.

وطالب بسرعة التراجع عن الأخطاء التي ارتكبتها الوزارة، والاعتراف بالحقيقة وتصحيح الأوضاع فيما ارتكبته من ذنوب في حق فلاحي الوادي الجديد، والوصول إلى صيغة توافقية تسمح للمزارع بزراعة مساحة محدودة من الأرز يتحقق بها الاكتفاء الذاتي فقط.

واقترح الموافقة على زراعة نوع جديد من الأرز لا يحتاج لكميات كبيرة من المياه بل يحتاج نفس ما يحتاجه القمح من المياه، موضحا أن القضية الرئيسية ليست في المياه حيث يتيح القانون للفلاح أحقية استخدام حصته من المياه كيفما يشاء.