«إسكان النواب» تنتقد فرض ضريبة 40 ألف جنيه على محطات إنتاج الخرسانة

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أوصت لجنة الإسكان فى اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، بضرورة تقديم تقرير مفصل للجنة حول الأسباب الحقيقية وراء فرض مبلغ 40 ألف جنيه على كل محطة إنتاج خرسانة أو أسلفت لصالح مركز بحوث الإسكان.

وانتقد النائب محمد بدوى دسوقى، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، سياسة الحكومة فى فرض مزيد من الضرائب على المستثمرين ورجال الأعمال قائلا: "مش كفاية 75% من الدخل ضرائب عايزين الناس تمشى من البلد تهاجر تروح تركيا أو قطر ليه بتعاملنا كده عايزين مننا ايه".

وأوضح عضو مجلس النواب، ان هذا المبلغ الذى يتم تحصيله من أصحاب المحطات لا يعود لصاحب المحطة اى فائدة منه وخاصة ان العامل بمركز البحوث الإسكان، يتوجه للمحطة ولا يفعل شيء سوى انه يشرب شاى فقط ومن ثم يطلب من صاحب المحطة التوجه لمقر المركز لدفع مبلغ 40 الف جنيه للحصول على الشهادة.

وطالب دسوقى، بان يتم تخفيض المبلغ إلى 4 آلاف جنيه وذلك لتشجيع المستثمرين.

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جاء ذلك أثناء مناقشة طلب احاطة مقدم من النائب محمد بدوى دسوقى، بشأن فرض المبلغ سالف الذكر على محطات انتاج الخرسانات والأسفلت.

و اقترح النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، استمرار عمل اللجنة خلال الاجازة البرلمانية وذلك للانتهاء من الموضوعات ومشاريع القوانين المحالة للجنة قبل بدء دور الانعقاد الجديد، قائلا: "اللجنة لديها الكثير من القوانين لم يتم الانتهاء منها بعد".

وافق جميع الأعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، على المقترح، وقال النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع: "موافقين طبعا بالاجماع ولو من غير مقابل مادى معندناش ادنى مشكلة المهم الانتهاء من القضايا اللى تخص الشارع والمواطن".

الجدير بالذكر ان دور الانعقاد الحالى سينتهى اليوم، الأربعاء.