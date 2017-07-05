الكهرباء «تنكد» على المصريين غدًا بالإعلان عن الأسعار الجديدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزير سيعقد مؤتمر غدًا الخميس، في تمام الساعة الـ 11 صباحًا بديوان عام الوزارة بالعباسية.

وأضاف حمزة، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر يخص الإعلان عن التطبيق الجديد لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء مطلع يوليو الجاري، والتي سيتم تحصيل فواتيرها بالأسعار الجديدة في أغسطس المقبل.

شاهد أيضا

وكان مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، قال لـ"التحرير"، الأسعار الجديدة المتوقع تطبيقها .. لمعرفة التفاصيل اضغط هذا الرابط: مصدر بـ«الكهرباء»: من يستهلك أكثر من 650 كيلووات «هايدبحوا»

مصدر بالكهرباء: من يستهلك 1000 كيلو وات شهريا سيدفع 970 جنيها