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ننشر تفاصيل المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق

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ننشر تفاصيل المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق ننشر تفاصيل المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق

التحرير

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أكد اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، إن الهيئة سوف تقوم بتنفيذ مجموعة من المحاور لربط الطرق الجديدة ببعضها لتحقيق أهداف التنمية، لافتا أن محور شرق الدلتا من أهم تلك المحاور المزمع تنفيذها قريبا.

وقال رئيس الطرق والكبارى لـ"التحرير" إن الهيئة ستبدأ فى تنفيذ 5 مشروعات إنشاء وازدواج لعدد من الطرق ضمن المرحلة الثالثة بالمشروع القومى للطرق بأطوال تصل إلى 1100 كم ، وهى تمثل نصيب الهيئة من المرحلة الثالثة من المشروع القومى الذى تشارك فى تنفيذها وزارات النقل والدفاع والإسكان خلال العام المالى 2017/ 2018، وذلك بجانب المحاور الجديدة التى تنفذها لربط الطرق الجديدة ببعهضا البعض.
 
وأوضح "ترك"  أن الطرق التى تتولى الهيئة تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة بالمشروع القومى للطرق خلال العام المالى الجديد تشمل ازدواج طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوى الغربى بطول 400 كم ليضم 4 حارات فى كل اتجاه بينهم حارتين للسيارات وحارتين للشاحنات، ومشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر ـ الواحات بطول 300 كم، وتضم ازدواج طريق سوهاج ـ أسيوط بطول 180 كم، وازدواج طريق سفاجا ـ مرسى علم بطول 213 كم وتوسعة طريق القاهرة ـ السويس فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى دائرى القاهرة الكبرى، مع إنشاء حارتين للشاحنات فى كل اتجاه ليتكامل مع الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومى من الدائرى الإقليمى حتى مدخل السويس، ليصبح طريق الشاحنات ممتدا من مداخل السويس حتى مداخل القاهرة موضحا أن تكلفة المرحلة الثالثة بالمشروع القومي للطرق تبلغ 9 مليار و115 مليون جنيه .

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التحرير

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