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المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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انخفض في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الأربعاء-، بواقع قرش واحد فقط، مسجلًا نحو 17.94 جنيها للبيع، فى مقابل نحو 17.95 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 17.82 جنيها.

وشهدت الدولار انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم فى البنوك، وبلغ متوسط سعر البيع نحو 17.94 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 17.84 جنيها، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

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وتراجع سعر الدولار فى بنك خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 17.95 جنيها للبيع، و17.86 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 17.96 جنيها للبيع، و17.87 جنيها للشراء.

كما انخفض سعر الدولار فى بنك مصر إيران للتنمية مسجلاً نحو 17.97 جنيها للبيع، و17.82 جنيهًا للشراء، فى مقابل نحو 18 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء.

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التحرير

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