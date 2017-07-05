أخبار عاجلة

متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رونالدينيو: زيارتي للأهرامات زادتنى انبهارا بحضارة الفراعنة العظيمة

Google+ Print
رونالدينيو: زيارتي للأهرامات زادتنى انبهارا بحضارة الفراعنة العظيمة رونالدينيو: زيارتي للأهرامات زادتنى انبهارا بحضارة الفراعنة العظيمة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النجم البرازيلى ولاعب كرة القدم الشهير رونالدينيو، الذى يزور حاليا للمرة الثالثة، "إن زيارتى لأهرامات الجيزة زادتنى انبهارا بحضارة الفراعنة العظيمة".

جاء ذلك خلال الزيارة التى حرص على القيام بها لمنطقة الأهرامات الأثرية؛ وذلك في إطار مشاركته فى تدشين مؤسسته الإنسانية العلاجية "Ronaldinho foundation" من مصر بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية.

وتفقد النجم العالمي الهرم الأكبر "خوفو" من الداخل، وأبو الهول ومنطقة البانوراما الأثرية، حيث رافقه فى الزيارة حامد الجندى مفتش أثار بالمنطقة، وكان فى استقباله أشرف محيى مدير عام منطقة آثار الهرم والذي شرح له بشكل تفصيلي تاريخ المنطقة الأثرية والهرم والغرض من بنائه في الحضارة المصرية القديمة.

شاهد أيضا

والتقط رونالدينيو العديد من الصور الفوتوغرافية وسط تواجد كبير من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وأعرب عن انبهاره بضخامة بناء الاهرامات وأبو الهول، مشيدا بعبقرية البناء لدى المصريين القدماء.

وكان النجم الشهير، زار القاهرة فى المرة الأولى عام 1997 ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب والاحتفال مع النادى الأهلى بالمئوية على أرض استاد القاهرة وبمرور 109 أعوام على إنشاء نادى القرن، وفى عام 2007 زار مصر للمرة الثانية برفقة نادى برشلونة لمشاركة النادى الأهلى فى الإحتفال بالمئوية فى مباراة ودية جمعت الطرفين على ملعب استاد القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري