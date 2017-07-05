رونالدينيو: زيارتي للأهرامات زادتنى انبهارا بحضارة الفراعنة العظيمة

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قال النجم البرازيلى ولاعب كرة القدم الشهير رونالدينيو، الذى يزور مصر حاليا للمرة الثالثة، "إن زيارتى لأهرامات الجيزة زادتنى انبهارا بحضارة الفراعنة العظيمة".

جاء ذلك خلال الزيارة التى حرص على القيام بها لمنطقة الأهرامات الأثرية؛ وذلك في إطار مشاركته فى تدشين مؤسسته الإنسانية العلاجية "Ronaldinho foundation" من مصر بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية.

وتفقد النجم العالمي الهرم الأكبر "خوفو" من الداخل، وأبو الهول ومنطقة البانوراما الأثرية، حيث رافقه فى الزيارة حامد الجندى مفتش أثار بالمنطقة، وكان فى استقباله أشرف محيى مدير عام منطقة آثار الهرم والذي شرح له بشكل تفصيلي تاريخ المنطقة الأثرية والهرم والغرض من بنائه في الحضارة المصرية القديمة.

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والتقط رونالدينيو العديد من الصور الفوتوغرافية وسط تواجد كبير من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وأعرب عن انبهاره بضخامة بناء الاهرامات وأبو الهول، مشيدا بعبقرية البناء لدى المصريين القدماء.

وكان النجم الشهير، زار القاهرة فى المرة الأولى عام 1997 ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب والاحتفال مع النادى الأهلى بالمئوية على أرض استاد القاهرة وبمرور 109 أعوام على إنشاء نادى القرن، وفى عام 2007 زار مصر للمرة الثانية برفقة نادى برشلونة لمشاركة النادى الأهلى فى الإحتفال بالمئوية فى مباراة ودية جمعت الطرفين على ملعب استاد القاهرة.