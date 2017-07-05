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حبس ثلاثة أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بكفر شكر

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مصراوي Masrawy

حبس ثلاثة أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بكفر شكر

02:52 م الأربعاء 05 يوليو 2017

حبس ثلاثة أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بكفر شكر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة كفر شكر، حبس 3 أشخاص، وهم: "ف م"، 33 سنة، و"ب ع"، 24 سنة، و "م ع" 39 سنة، لقيامهم بالتنقيب عل الآثار داخل أحد المنازل بالمدينة، ووجهت النيابة لهم تهمة الإضرار بالمنشآت الخاصة، وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأكد المتهمون الثلاثة في اعترافاتهم أمام النيابة، أنهم تعرفوا على أحد الدجالين الذي أكد لهم أن منزل المتهم الأول به آثار، وعليهم أن يحفروا للبحث عن الكنز، واتفقوا فيما بينهم على الحفر في المنزل، ولكنهم لم يصلوا لأي كنز بالمنزل، وفوجئوا بإلقاء القبض عليهم أثناء الحفر.

وطلبت النيابة، استدعاء لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر، لمعاينة المنزل، والمنزلين المجاورين له، لبيان عما إذا كان قد لحق بهما أضرار من جراء الحفر من عدمه، والتحفظ على المنزل وتشميعه.

كان اللواء علاء سليم، مدير مباحث القليوبية، تلقى، أمس الثلاثاء، إخطارًا من المقدم محمد سعيد، مفتش مباحث بنها، يفيد بورود بلاغ من المواطنين، بقيام المتهمين المذكورين بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم.

وبانتقال قوات الشرطة، تبين من المعاينة الأولية، وجود حفرة بعمق حوالي 6 أمتار، بإحدى غرف المنزل، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في الحفر، ووضع أعمدة، ومواد بناء، لتضليل المسئولين والمواطنين، بأنه يقوم بعملية ترميم للمنزل.
كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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