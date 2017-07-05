بالفيديو.. إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة 250 ألف جنيه في قضية "تراخيص الحديد"

كتب- طارق سمير:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، بقضية "تراخيص الحديد"، لجلسة 6 سبتمبر.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين، مع منعهم من السفر، ودفع مبلغ 250 ألف جنيه لكل منهم كفالة.

كما طالبت المحكمة بمخاطبة لجنة استرداد الأموال في حالة اتمام التصالح.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين عادل مهدور، ومحمد كامل عتلم، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.

كانت النيابة أسندت للمتهمين تهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، من خلال منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وقررت محكمة النقض -في ديسمبر الماضي- إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في تلك القضية، والذي تضمن السجن المشدد لعز وعسل 10 سنوات، والسجن المشدد لوزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد 15 عامًا، لكن المحكمة أمرت بإعادة محاكمة عز وعسل فقط أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت حكم الإدانة.

كان أحمد عز أمينًا للتنظيم في الحزب الوطني الذي حكم مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم حله بحكم محكمة بعد ثورة 2011.

ألقى القبض عليه في قضايا فساد، وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام.