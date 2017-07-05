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متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:53 مساءً
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
ON Sport
وكيل اللاعب مصطفى فتحي يوضح لـ ملاعب ONsport أخر مستجدات صفقة الزمالك مع التعاون السعودي
فيديو
ON Sport
الأربعاء 05 يوليو 2017 03:19 مساءً
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