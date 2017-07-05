أخبار عاجلة

متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اتفاق على مثول أي مشتبه به في إسقاط طائرة ماليزية بأوكرانيا للمحاكمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اتفاق على مثول أي مشتبه به في إسقاط طائرة ماليزية بأوكرانيا للمحاكمة

02:46 م الأربعاء 05 يوليو 2017

اتفاق على مثول أي مشتبه به في إسقاط طائرة ماليزية بأوكرانيا للمحاكمة

لاهاي - (د ب أ):
يمثل أي شخص يشتبه بتورطه في إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية إم.اتش 17 للمحاكمة أمام محكمة في لاهاي بهولندا.

وأعلنت الهولندية اليوم، الأربعاء، أن الدول المشاركة في التحقيق بشأن سقوط الطائرة، والتي تردد أن صاروخا روسيا قد أسقطها قبل ثلاثة أعوام تقريبا، قد اتفقت على أن تكون المحاكمة في هولندا.

ولم تنته التحقيقات بعد، كما لم يتم إصدار أي مذكرات اعتقال.
كانت طائرة للخطوط الماليزية في رحلتها رقم إم.اتش 17 من أمستردام إلى كوالالمبور عام 2014 عندما تم إسقاطها شرقي أوكرانيا.
وأسفر الحادث عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 298 شخصا معظمهم هولنديون.

وقال المحققون في هولندا العام الماضي إن صاروخا روسيا تم نقله إلى منطقة يسيطر عليها المعارضون في شرق أوكرانيا هو الذي استخدم في إسقاط الطائرة.
وسرعان ما نفت روسيا ما خلصت إليه التحقيقات ووصفته بأنه "ذو دوافع سياسية".

ونفت موسكو بشكل متكرر أن يكون الانفصاليون الموالون لروسيا والذين يقاتلون في شرق أوكرانيا هم من أسقطوا الطائرة ، وألقت باللوم بدلا من ذلك على الجيش الأوكراني.
وإضافة إلى هولندا ، تشارك ماليزيا وبلجيكا وأوكرانيا واستراليا في التحقيق بشأن الحادث.

وكانت روسيا قد منعت قبل ذلك محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة من النظر في القضية.
وهناك شكوك حول ما إذا كان سوف يتم مقاضاة أي مشتبه به على الإطلاق، نظرا لأنه ليس من المرجح أن تسلم روسيا أي شخص يشتبه بتورطه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 4 كتائب في أوروبا الشرقية قادرة على الرد على أي عدوان روسي

    4 كتائب في أوروبا الشرقية قادرة على الرد على أي عدوان روسي

    أخبار
  • محكمة في لاهاي تصدر حكما بشأن ضلوع قوات هولندية في مذبحة سربرنيتشا

    محكمة في لاهاي تصدر حكما بشأن ضلوع قوات هولندية في مذبحة سربرنيتشا

    أخبار
  • لافروف: لا رد صريح من واشنطن على استئناف المشاورات بشأن أوكرانيا

    لافروف: لا رد صريح من واشنطن على استئناف المشاورات بشأن أوكرانيا

    أخبار
  • بوتين ووزير الخارجية الألماني يبحثان العديد من القضايا

    بوتين ووزير الخارجية الألماني يبحثان العديد من القضايا

    أخبار

إعلان

0dd72d7168.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

الحكومة: نحتاج أموال كثيرة لتطوير السكة الحديد.. ومشاركة القطاع الخاص واردة

الحكومة: نحتاج أموال كثيرة لتطوير السكة الحديد.. ومشاركة القطاع الخاص واردة