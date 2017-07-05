الشقيري: هناك محاولات لشق صف اتحاد الأطباء العرب

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عبدالقوي الشقيري، الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب ورئيس لجنة التشريعات، إن هناك محاولات تحدث كل فترة تهدف لشق صف الاتحاد.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، بدار الحكمة، أنه من غير المقبول الخروج عن لائحة النظام الأساسي من أحفاد المؤسسين، متابعًا "قد يكون ذلك مقبولًا من بعض الدول الصغيرة وليس من مصر، وأن ما يحدث من قبل بعض الأشخاص والهيئات يدل على أنهم لا يعملون شيئًا عن النظام الأساسي والعمل المؤسسي".

وأوضح الشقيري أنه لابد من التفرقة بين الهيئات والأشخاص، فنقابة أطباء مصر من أعظم النقابات ولكن هناك بعض الأشخاص لابد أن يتم محاسبتهم من قبل الجمعية العمومية لإساءتهم إلى لنقابة.

وقال إن بقاء الأشخاص أو تغييرهم لا يتحكم به الأهواء الشخصية ولكن لابد أن يكون ذلك من خلال العمل المؤسسي ولائحة النظام الأساسي.

وتابع الشقيري أن جزء أصيل من نجاح اتحاد أطباء العرب هو دعم مصر رسميًا وشعبيًا، مطالبًا بالبعد عن أي محاولات تضر بمصر والاتحاد وأن الباب مفتوح لتغيير اي شخص ولكن من خلال لائحة النظام الأساسي