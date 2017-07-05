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أمين "الأطباء العرب": مخالفة نقابة الأطباء المصرية للقانون وراء تجميد عضويتها

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مصراوي Masrawy

أمين "الأطباء العرب": مخالفة نقابة الأطباء المصرية للقانون وراء تجميد عضويتها

02:56 م الأربعاء 05 يوليو 2017

كتب - أحمد جمعة:

قال أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، إن تجميد عضوية جاء لعدم التزام نقابة الأطباء بالقانون ولائحة النظام الأساسي.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد بدار الحكمة بالقاهرة، أنه صدرت توصية من الأمانة العامة بتجميد العضوية لحين رفعها للمجلس الأعلى في الاجتماع القادم المقرر في ديسمبر المقبل للبت فيه، موضحًا أن المجلس الأعلى وهو أعلى سلطة في الاتحاد وهو من سيقرر مصير هذا القرار سواء باعتماده أو إلغاءه.

وردًا علي الاتهامات التي وجهها له الدكتور أسامة عبدالحي، قال رسلان "من السهل توجيه اتهامات لأي شخص والبينة علي ما أدعى ومن لديه مستندات يخرجها فورًا".

وفيما يخص محاولات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان السيطرة على الاتحاد من خلاله، قال "إيه اللي دخل الإخوان في القصة دي، وأنا استمريت أمين عام لنقابة أطباء مصر لمدة ٢٨ عامًا وكان معظم المجلس من المنتمين لجماعة الإخوان ولكن بالاتفاق مع للدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء وقتها على ألا توجد انتماءات سياسية داخل النقابة، وتعاملنا وقتها مع كل أجهزة الدولة ولم يأخد علينا ملاحظة واحدة".

وعن الدعوة التي وجهتها نقابة مصر للإجتماع بعد غد، أوضح رسلان أن هذه الدعوة منعدمة وباطلة، ومن حق أي شخص أن يعقد اجتماعًا بشرط ألا يتحدث باسم اتحاد الأطباء العرب، وهذه الدعوة ليس لها صحة في اللائحة أو القانون الأساسي.

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